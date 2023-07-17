Сэм Смит поделился впечатлениями о Латвии

Как сообщалось, Смит выступил на Луцавсале 15 июля в рамках фестиваля Positivus.

В соцсети Instagram артист поделился фотографиями и видео из Латвии.

"Фестиваль Positivus, Рига. Это было безумие! Так весело! (...) Спасибо за энергию!" - написал музыкант.

Также Смит поделился видео, на котором можно услышать толпу посетителей его концерта.

На следующий день после фестиваля артист опубликовал еще несколько кадров, которые, предположительно, были сделаны на просторах Латвии.

Напомним, в этом году фестиваль Positivus прошел 14 и 15 июля в Риге, на Луцавсале.