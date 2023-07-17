АЧС подтверждена на ферме в Робежниекской волости: будут ликвидированы 48 свиней

На ферме начаты меры по контролю и сдерживанию заболевания.

В целях ликвидации очага заболевания и недопущения его дальнейшего распространения будут ликвидированы все 48 свиней на этой ферме.

Вокруг пораженной АЧС фермы установлена карантинная зона. На фермах на этой территории PVD усилит проверки состояния здоровья свиней и соблюдения требований биобезопасности. Запрещается перемещение свиней с фермы на ферму, а также вывоз свиней и свинины за пределы этой территории.

PVD отмечает, что в этом году это уже четвертая вспышка АЧС на фермах домашних свиней в Латвии. Первая вспышка была выявлена 27 июня в Гулбенском крае, а две другие - на прошлой неделе, 14 и 15 июля, в Мадонском крае.

Самую большую угрозу для здоровья домашних свиней представляют зараженные АЧС дикие кабаны, популяция которых в Латвии быстро восстановилась.

В этом году в Латвии АЧС была обнаружена у 301 дикого кабана в 23 краях.

Особо внимательным владельцам домашних свиней следует быть в Алуксненском, Аугшдаугавском, Балвском, Цесисском, Южнокурземском, Добельском, Гулбенском, Екабпилсском, Краславском, Кулдигском, Лимбажском, Лудзенском, Мадонском, Огрском, Прейльском, Резекненском, Сигулдском, Смилтенском, Тукумском, Валмиерском, Вараклянском и Вентспилсском краях, поскольку именно в этих районах выявлено наибольшее количество случаев заражения диких кабанов.