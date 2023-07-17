Фото ⟩ Паулс, Дубска, Силова и другие гости Инессы Галанте на встрече в Риге

"Я счастлива, что жизнь дала мне возможность встретить так много чудесных людей, каждый из который по-своему помог состояться такому большому и прекрасному событию, как фестиваль "Summertime – приглашает Инесса Галанте". Фестиваль всегда был местом, где люди встречались, чтобы вместе наслаждаться великолепными музыкальными выступлениями мирового уровня, на его сцене свой первый большой опыт приобретали молодые музыканты, которые в последствии становились звездами мирового масштаба. И в этом году на фестивале выступят гранды Метрополитен-оперы, Ла Скала и Бродвея, фортепианные виртуозы Латвии; будет звучать джаз и балканские ритмы, а на особом концерте перед вами выступят молодые латвийские таланты. Приглашаю всех-всех в августе на шесть концертов фестиваля. Кроме того, я хотела бы сказать спасибо нашей постоянной публике и сделать особый подарок – до 23 июля при покупке двух билетов на любой концерт фестиваля второй вы получите в подарок", – сообщила Инесса Галанте, муза и патронесса фестиваля.