Фото ⟩ Паулс, Дубска, Силова и другие гости Инессы Галанте на встрече в Риге

Выступлением талантливых молодых артистов и душевными речами друзей в гостинице Aston Hotel Riga в четверг, 13 июля, ознаменовалось открытие фестиваля "Summertime – приглашает Инесса Галанте", который в этом году проводится с 10 по 13 августа в концертном зале "Дзинтари" в семнадцатый и последний раз.
Во время мероприятия "17 лет с Summertime – послеобеденные беседы о музыке" муза и патронесса фестиваля Инесса Галанте рассказала, что этим летом она хотела бы отблагодарить свою постоянную публику за преданность, преподнеся ей особый подарок.
"Я счастлива, что жизнь дала мне возможность встретить так много чудесных людей, каждый из который по-своему помог состояться такому большому и прекрасному событию, как фестиваль "Summertime – приглашает Инесса Галанте". Фестиваль всегда был местом, где люди встречались, чтобы вместе наслаждаться великолепными музыкальными выступлениями мирового уровня, на его сцене свой первый большой опыт приобретали молодые музыканты, которые в последствии становились звездами мирового масштаба. И в этом году на фестивале выступят гранды Метрополитен-оперы, Ла Скала и Бродвея, фортепианные виртуозы Латвии; будет звучать джаз и балканские ритмы, а на особом концерте перед вами выступят молодые латвийские таланты. Приглашаю всех-всех в августе на шесть концертов фестиваля. Кроме того, я хотела бы сказать спасибо нашей постоянной публике и сделать особый подарок – до 23 июля при покупке двух билетов на любой концерт фестиваля второй вы получите в подарок", – сообщила Инесса Галанте, муза и патронесса фестиваля.
"Послеобеденные беседы о музыке" посетили и своими воспоминаниями о фестивале поделились многолетние друзья фестиваля, которых Инесса и Диана Галанте считают очень важными людьми в своей жизни – маэстро Раймонд Паулс, оперные певцы Илона Багеле, Сергей Егерс, Артем Сафронов и Инна Клочко, многолетний режиссер Латвийской национальной оперы и балета Гунтис Гайлитис, модный эксперт Майя Силова-Улванга, дизайнер MCouture Юлия Малахова, пианист Даумантс Лиепиньш, музыкант группы Dagamba Валтерс Пуце, виолончелистка Эрна Даугавиете, председатель Юрмальской думы Рита Спроге, финансист и кулинарный эксперт Илзе Аузере, руководитель Lielā talka и бывшая оперная певица Вита Яунземе, председатель правления Rietumu banka Елена Бурая, руководитель общества "За легальный контент" Гунта Лидака и другие известные в обществе люди. Для каждого из особых гостей Инесса и Диана Галанте подготовили искренние слова благодарности, сделав акцент не только на их значении для проведения фестиваля, но и на многолетних личных отношениях.
Особое настроение мероприятию "17 лет с Summertime – послеобеденные беседы о музыке" придали музыкальные выступления: перкуссионист Рейнис Томиньш, лауреат конкурса "Таланты Инессы Галанте", удивил присутствующих исполнением произведения для барабанов Tchik современного французского композитора Николя Мартинцова, в свою очередь виолончелистка Эрна Даугавиете, которая на фестивале "Summertime – приглашает Инесса Галанте" выступит впервые вместе с немецким музыкантом Shantel, представила гостям мероприятия премьерное исполнение произведения собственного сочинения "Буря".
Этим летом программа "Summertime – приглашает Инесса Галанте" включает шесть концертов. 10 августа на концерте в честь открытия выступят виртуозные латвийские пианисты Андрей Осокин, Рейнис Зариньш, Даумантс Лиепиньш и Аурелия Шимкус. 11 августа энергичную вечеринку устроит король балканских ритмов Shantel. 12 августа после полудня слушателей соберет концерт Инессы Галанте Viva amore, а вечером 12 августа - многократный участник и лауреат фестиваля в Сан-Ремо, итальянская звезда "Евровидения" Рафаэль Гвалаци. 13 августа на концерте "Молодые и яркие" выступят саксофонистка Илва Эшенвалде, солистка ЛНОБ Инна Клочко и скрипач Андрей Егоров. Фестиваль завершится вечером 13 августа моноспектаклем Уте Лемпер "Встреча с Марлен", созданным ею после трехчасового телефонного разговора с легендарной звездой Голливуда Марлен Дитрих.
Галерея: "17 лет с Summertime – послеобеденные беседы о музыке"
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