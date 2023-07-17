Фото ⟩ "Такого на местном ТВ еще не видели": Дж. Дж. Джилинджер снимет фильм и сериал по эротическому роману

Полнометражный фильм будет показан в кинотеатрах в декабре, а сериал доберется до зрителей Go3 в том же месяце. Съемки проходят в нескольких аутентичных местах, таких как Павилоста, Юркалне, Андрейоста, фотостудии и художественные галереи.

В центре сюжета талантливый будуарный фотограф Эфея, чей брак находится на грани краха, когда она встречает провокационного художника Элиаса, с которым оказывается в вихре дикой похоти, сексуальных игр и разрушительной лжи. Огонь страсти перерастает в безумие, но удовольствие чередуется со слезами, пока Эфея не осознает, что первоначальная легкость отношений с Элиасом теперь тянет ее на дно.

Главную роль играет талантливая актриса, внучка Имантса Калниньша Линда Калниня, которая учится на втором курсе по специальности "режиссура", а художника Элиаса - актер Валмиерского драматического театра Эдуард Йохансонс. В экранизации также примут участие Сигне Данците, Рихардс Леперс, Тельма Аузиня, Альбертс Виеглиньш, Лелде Дреймане и другие.

Кристиан Алхимионокс является продюсером сериала, а роль режиссера исполняет Дж. Дж. Джилинджер, которому не чужда тема эротики и отношений - в YouTube-блоге Dž. Spot и в программе TV6 Dziļi ar Džili он вел разговоры на темы, которые в латвийском обществе готовы публично обсуждать лишь немногие. Авторы "Экстаза" обещают открытость и дерзость, которых латвийские телезрители еще не видели в местных сериалах и фильмах.

Премьера фильма в кинотеатрах запланирована на 1 декабря этого года, а с 21 декабря сериал также будут показывать на телевидении Go3.