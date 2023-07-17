Министерство обороны России начало освобождать от должностей командиров наиболее боеспособных подразделений и частей российской армии, и, похоже, ускоряет эти усилия, говорится в сообщении Института изучения войны (ISW).
ISW: Командиры наиболее боеспособных частей РФ теряют должности
По информации ISW, в связи с недавним увольнением командующего 58-й общевойсковой армией генерал-полковника Ивана Попова и уведомлением об увольнении командира 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии генерал-майора Владимира Селиверстова начались дискуссии о других недавних увольнениях и арестах.
Российские источники сообщают, что в начале июля российское военное командование уволило командира 7-й дивизии ВДВ генерал-майора Александра Корнева.
Кроме того, прозвучали утверждения, что власти России арестовали командующего 90-й танковой дивизией (СВО) генерал-майора Рамиля Ибатуллина и двух его заместителей.
По информации одного из военкоров, российское военное командование может готовить увольнение командира 31-й бригады ВДВ полковника Сергея Карасева.
Российские источники также предположили, что Минобороны России может готовиться к аресту командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского.
"ISW не нашло подтверждения увольнения Селиверстова и Корнева, ни ареста Ибатуллина, хотя эти заявления похожи на предыдущие заявления об изменениях командования, которые подтвердились", - говорится в отчете института.
По словам аналитиков, эти формирования и подразделения ведут оборонительные и наступательные действия на ключевых участках фронта в Украине.
"Сообщения об увольнениях и арестах командиров, управляющих боевыми частями и формированиями, похоже, связаны со случаями неповиновения", - говорится в отчете ISW.
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