Минюст РФ объявил "нежелательным" СМИ, зарегистрированное в Латвии

В июне этого года Генпрокуратура России признала "нежелательной" организацию BDR Novaja Gazeta-Europe - юридическое лицо, которое издает "Новую газету Европа".

"Фактически указанная организация осуществляет деятельность по созданию и распространению тенденциозных информационных материалов в ущерб интересам Российской Федерации. Основные темы публикаций включают ложную информацию о якобы массовых нарушениях прав и свобод граждан в России, обвинения нашей страны в развязывании агрессивной войны в Украине, совершении военных преступлений против мирного населения, репрессиях", - указала Генпрокуратура РФ.