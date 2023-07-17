Минюст РФ объявил "нежелательным" СМИ, зарегистрированное в Латвии

В понедельник, 17 июля, Минюст РФ объявил "нежелательной" в России деятельность "Новой газеты Европа". Медиа зарегистрировано в Латвии.
Минюст РФ исполняет решение Генпрокуратуры РФ.
В июне этого года Генпрокуратура России признала "нежелательной" организацию BDR Novaja Gazeta-Europe - юридическое лицо, которое издает "Новую газету Европа".
"Фактически указанная организация осуществляет деятельность по созданию и распространению тенденциозных информационных материалов в ущерб интересам Российской Федерации. Основные темы публикаций включают ложную информацию о якобы массовых нарушениях прав и свобод граждан в России, обвинения нашей страны в развязывании агрессивной войны в Украине, совершении военных преступлений против мирного населения, репрессиях", - указала Генпрокуратура РФ.
Это издание создали весной прошлого года в Латвии журналисты российской "Новой газеты", приостановившей свою работу из-за преследования в России.
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