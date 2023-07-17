Россия собрала более 100 тыс. солдат на Лимано-Купянском направлении

"На Лимано-Купянском направлении враг сосредоточил очень мощную группировку. Более 100 тысяч личного состава, более 900 танков, артиллерийские системы, 370 РСЗО", - сообщил Череватый в эфире национального марафона.

Для сравнения он указал, что в разгар войны в Афганистане во всем контингенте советских войск насчитывалось 120 тысяч солдат.

Как подчеркнул Череватый, противник сосредоточил на Лимано-Купянском направлении части ВДВ, лучшие мотострелковые части, а в качестве дополнительной поддержки боевой армейский резерв, территориальные войска, частные компании, роты, штурмовые резервы.

Он заявил, что российская армия намеревалась прорвать оборону украинских войск, чтобы показать хоть какие-то успехи на поле боя.

"Поэтому они именно на этом направлении сконцентрировали максимум своих усилий и прилагают все, что могут и не могут, чтобы показать, что еще способны на какие-то наступательные действия после провала Бахмутской операции, где мы перехватили инициативу и сейчас давим на врага", - добавил Череватый.