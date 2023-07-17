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Видео ⟩ День рождения закончился эвакуацией, а угощения на 400 евро пропали

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Пожар в торговом центре
Пожар в торговом центре Фото: Bez Tabu

Сендия, жительница Елгавского края, с нетерпением готовилась отпраздновать день рождения своей дочери, которой исполнялось 8 лет. Мать пригласила почти 30 гостей, заказала банкет и забронировала комнату для праздника в парке развлечений Apollo Skypark в торговом центре Domina в Риге, сообщает программа Bez Tabu.

Родственники и друзья, среди которых было 10 детей, прибыли в Apollo Skypark около 17:00.

Дети сразу же разбрелись по большой зоне аттракционов, а взрослые занялись подготовкой праздничного стола. Сендия взяла с собой угощения, которые поместили в специальные холодильные коробки, чтобы оно как можно дольше оставалось свежим.

Внезапно в торговом центре зазвучала сирена тревоги, и сотрудники парка аттракционов велели детям немедленно покинуть помещение.

Началась паника. Женщина собрала своих гостей и, захватив только самое необходимое, стала искать ближайший выход. Оказалось, что в здании начался пожар.

Прождав около полутора часов, Сендия доставила перепуганных детей к родителям и осталась ждать, когда же она сможет попасть внутрь, чтобы забрать подарки, праздничные угощения и цветы. Так и не дождавшись ответа от сотрудников парка аттракционов, на следующее утро она снова приехала в Ригу.

Придя в парк аттракционов, женщина была шокирована тем, что потрясающие угощения стоимостью 430 евро пропали. Все, что она получила обратно - это испорченный торт и шампанское.

Сендия подошла к работникам парка развлечений и спросила, где угощения, но получила неожиданный ответ:

"Они ответили, что им начальство сказало, что здесь не склад, поэтому они все выкинули", - рассказала она.

Менеджер парка аттракционов заверил Сендию, что если она напишет письмо по электронной почте, то в ближайшее время ей будет выплачена компенсация.

Через несколько дней женщина действительно получила компенсацию за неиспользованное время вечеринки в размере 137 евро, но ни цента за пропавший ужин.

Передача обратилась к руководству Apollo Skypark. Представитель компании объяснил, что вечером 22 апреля были эвакуированы не только клиенты, но и сотрудники, которые смогли вернуться в помещение только на следующее утро.

Электричество было отключено всю ночь, поэтому все продукты пропали. Во время тревоги персонал обязан спасать себя и посетителей, а не еду, ценности, одежду и прочее имущество, отметили в компании.

В тот вечер 20 вечеринок были в самом разгаре, и тем, кто заказал еду на месте, уже выплачена компенсация, говорит представитель компании.

Дело Сендии осложняется тем, что еда была куплена в другой компании. Передаче пояснили, что в ближайшее время женщине будет предложена компенсация в виде обеда на 400 евро в кафе Apollo Skypark.

Вечером того же дня передача получила сообщение о том, что такое предложение действительно было сделано, но женщина не приняла его, подчеркнув, что была бы рада получить денежную компенсацию.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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