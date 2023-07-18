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Фото ⟩ В Польше в ангар аэропорта врезался самолет: погибли пять человек

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В Польше в ангар аэропорта врезался небольшой самолет
В Польше в ангар аэропорта врезался небольшой самолет Фото: AFP / Scanpix

В Польше в понедельник, 17 июля, в ангар аэропорта врезался небольшой самолет, в результате чего погибли пять человек, сообщают официальные лица.

"У нас по меньшей мере семь раненых и пять погибших", - написал в Twitter министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

К месту крушения в селе Хрчинно в 47 километрах от Варшавы были отправлены четыре вертолета и 10 машин скорой помощи.

Польские СМИ сообщают, что разбившийся самолет - Cessna 208.

В ангаре находились люди, которые укрылись там от непогоды, сообщила пресс-секретарь пожарной охраны Моника Новаковски-Бринда.

Она признала, что плохая погода и была "вероятной причиной" крушения.

Галерея: В Польше в ангар аэропорта врезался небольшой самолет

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