Фото ⟩ В Польше в ангар аэропорта врезался самолет: погибли пять человек

"У нас по меньшей мере семь раненых и пять погибших", - написал в Twitter министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

К месту крушения в селе Хрчинно в 47 километрах от Варшавы были отправлены четыре вертолета и 10 машин скорой помощи.

Польские СМИ сообщают, что разбившийся самолет - Cessna 208.

В ангаре находились люди, которые укрылись там от непогоды, сообщила пресс-секретарь пожарной охраны Моника Новаковски-Бринда.

Она признала, что плохая погода и была "вероятной причиной" крушения.

Галерея: В Польше в ангар аэропорта врезался небольшой самолет