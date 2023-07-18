"За!/Прогрессивные" хотят ликвидировать две должности вице-мэров в Рижской думе

С другой стороны, мало что было сделано по жилищному строительству и окружающей среде, за которые отвечают "За!/Прогрессивные". Работа Rīgas namu pārvaldnieks не упорядочена, меры по повышению энергоэффективности жилых домов не активизированы.

Заместитель председателя Рижской думы Линда Озола ("Код для Риги") считает, что сейчас не следует говорить о разделении обязанностей или смене должностей, так как это не поможет переговорам, а будет их торпедировать.

В целом три вице-мэра признали, что переговоры о коалиции в Рижской думе существенно не продвинулись, а скорее - стоят на месте.

Стороны заявили, что обещают в дальнейшем воздерживаться от резких высказываний в адрес друг друга, тем самым улучшая атмосферу переговоров.

Как сообщалось, сегодня проходила встреча партнеров по коалиции Рижской думы ("Новое Единство", "За!/Прогрессивные", Национальное объединение/Латвийское объединение регионов (НО/ЛОР) и "Код для Риги") о возможностях продолжения сотрудничества после отставки Мартиньша Стакиса ("За!/Прогрессивные") с поста мэра Риги.

​Все фракции бывшей коалиции заявили об отсутствии заинтересованности какой-либо политической силы в проведении внеочередных выборов, поэтому будут проведены переговоры для согласования будущего сотрудничества.

Раскол коалиции произошел после конфликта из-за оценки работы транспортного департамента. В результате конфликта Стакис объявил об уходе с поста мэра Риги. По докладу комиссии по дисциплинарному расследованию дисциплинарное дело в отношении должностных лиц транспортного департамента было прекращено без достижения какого-либо результата.