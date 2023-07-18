"За!/Прогрессивные" хотят ликвидировать две должности вице-мэров в Рижской думе

Фракция "За!/Прогрессивные" Рижской думы хочет изменить политическую ответственность за сообщение в столице и ликвидировать две должности вице-мэров, заявила сегодня, 18 июля, после встречи фракций представитель фракции Юстине Пантелеева.
Она подчеркнула, что это мнение фракции, на которое она будет ждать реакции партнеров. По словам Пантелеевой, возможно, создание трех постов вице-мэров при формировании "коалиции перемен" было ошибкой.
По данным архива агентства LЕТА, создание постов трех заместителей председателя думы когда-то было направлено на обеспечение стабильности коалиции.
"За!/Прогрессивные" также предложили рассмотреть возможность ротации политиков, занимающих пост мэра, и усиление комитетов Рижской думы. Партнеры по переговорам указали, что это предложение услышано и будет оценено фракциями.
Три вице-мэра Рижской думы скептически отнеслись к возможности смены председателя городской думы в короткие сроки. Что же касается ликвидации постов вице-мэров, то прозвучало мнение, что это сосредоточит власть в одних руках и снизит демократичность в процессе принятия решений.
Как подчеркнул после встречи исполняющий обязанности председателя думы Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), на сегодняшней встрече он надеялся больше поговорить о предстоящей работе, а не о должностях.
Он заявил, что "Новое Единство" рассмотрит предложение об изменении политической ответственности за сообщение в столице. Сам он считает, что в этой сфере сделано очень много, много проектов начато и будет завершено, привлечены средства на улучшение транспортной инфраструктуры.
С другой стороны, мало что было сделано по жилищному строительству и окружающей среде, за которые отвечают "За!/Прогрессивные". Работа Rīgas namu pārvaldnieks не упорядочена, меры по повышению энергоэффективности жилых домов не активизированы.
Заместитель председателя Рижской думы Линда Озола ("Код для Риги") считает, что сейчас не следует говорить о разделении обязанностей или смене должностей, так как это не поможет переговорам, а будет их торпедировать.
В целом три вице-мэра признали, что переговоры о коалиции в Рижской думе существенно не продвинулись, а скорее - стоят на месте.
Стороны заявили, что обещают в дальнейшем воздерживаться от резких высказываний в адрес друг друга, тем самым улучшая атмосферу переговоров.
Как сообщалось, сегодня проходила встреча партнеров по коалиции Рижской думы ("Новое Единство", "За!/Прогрессивные", Национальное объединение/Латвийское объединение регионов (НО/ЛОР) и "Код для Риги") о возможностях продолжения сотрудничества после отставки Мартиньша Стакиса ("За!/Прогрессивные") с поста мэра Риги.
Все фракции бывшей коалиции заявили об отсутствии заинтересованности какой-либо политической силы в проведении внеочередных выборов, поэтому будут проведены переговоры для согласования будущего сотрудничества.
Раскол коалиции произошел после конфликта из-за оценки работы транспортного департамента. В результате конфликта Стакис объявил об уходе с поста мэра Риги. По докладу комиссии по дисциплинарному расследованию дисциплинарное дело в отношении должностных лиц транспортного департамента было прекращено без достижения какого-либо результата.
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