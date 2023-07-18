Видео ⟩ "По-русски скажи!": возбуждено два дела за грубость полицейским на пляже в Юрмале

По прибытии на место сотрудниками Госполиции была начата работа с указанным муниципальной полицией лицом и принято объяснение произошедшего.

С момента приезда Госполиции в окрестностях не было обнаружено других правонарушений, которые могли бы послужить основанием для задержания лиц, кроме того, указанный сотрудниками муниципальной полиции человек согласился на сотрудничество.

По ходу выяснения обстоятельств происшествия толпа постепенно рассеялась, и в связи с имеющейся у Госполиции информацией об обстоятельствах происшествия

в отношении мужчины 1964 года рождения было начато два административных процесса.

Один процесс начат в связи с нарушением общественного порядка, общепринятых норм поведения и нарушением покоя человека, работы учреждения, коммерсанта или иного предприятия, создание угрозы безопасности себе или другим лицам.

Такое нарушение наказывается вынесением предупреждения или штрафом в размере до 500 евро.

Второй процесс начат за невыполнение законных требований должностного лица или воспрепятствование действиям должностного лица. За такое нарушение применяется предупреждение или штраф до 200 евро.