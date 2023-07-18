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В Москве мужчина пытался поджечь мавзолей Ленина

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Красная площадь в Москве
Красная площадь в Москве Фото: AP/Scanpix

Вечером в понедельник, 17 июля, мужчина в Москве на Красной площади пытался поджечь мавзолей Ленина, бросив в него бутылку с зажигательной смесью, пишет "Медуза".

Мавзолей не пострадал, так как брошенная мужчиной бутылка упала на брусчатку.

Мужчину задержала полиция.

По данным Telegram-канала Baza, задержанный - 37-летний житель Читы. На него составлен протокол за неподчинение сотрудникам полиции.

О мотивах поджигателя информации пока нет. Как отмечает Telegram-канал Shot, нападение, возможно, было связано с тем, что у задержанного во вторник день рождения, не указывая, как это может быть связано с произошедшим.

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