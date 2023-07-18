Фото, видео ⟩ На Видземском шоссе столкнулись два грузовика; погиб водитель

Вечером во вторник, 18 июля, на 78-м километре автодороги А2 (Рига - Сигулда - граница Эстонии) произошло столкновение двух грузовиков. Движение полностью блокировано в обоих направлениях, сообщает Latvijas Valsts ceļi. В результате аварии погиб водитель.
Как сообщили порталу Apollo.lv в Государственной полиции, во вторник в 20 часов стражи порядка получили информацию, что в волости Драбешу Цесисского края на автодороге А2 (Рига - Сигулда - граница Эстонии) произошло ДТП - столкнулись два грузовика.
На месте происшествия погиб водитель грузовика.
Оперативные службы работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства происшедшего.
Движение на месте аварии блокировано полностью, водителей призывают использовать объездные маршруты.
⚠️‼️Uz a/c Rīga—Sigulda—Igaunijas robeža (Veclaicene)(A2, https://t.co/4SxP7lUq7y) divu kravu a/m sadursme. Satiksme pilnībā bloķēta. pic.twitter.com/EZWw8gBlps— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) July 18, 2023
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