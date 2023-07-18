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Фото, видео ⟩ На Видземском шоссе столкнулись два грузовика; погиб водитель

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Вечером во вторник, 18 июля, на 78-м километре автодороги А2 (Рига - Сигулда - граница Эстонии) произошло столкновение двух грузовиков. Движение полностью блокировано в обоих направлениях, сообщает Latvijas Valsts ceļi. В результате аварии погиб водитель.

Как сообщили порталу Apollo.lv в Государственной полиции, во вторник в 20 часов стражи порядка получили информацию, что в волости Драбешу Цесисского края на автодороге А2 (Рига - Сигулда - граница Эстонии) произошло ДТП - столкнулись два грузовика.

На месте происшествия погиб водитель грузовика.

Оперативные службы работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства происшедшего.

Движение на месте аварии блокировано полностью, водителей призывают использовать объездные маршруты.

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