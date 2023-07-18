Фото, видео ⟩ На Видземском шоссе столкнулись два грузовика; погиб водитель

Как сообщили порталу Apollo.lv в Государственной полиции, во вторник в 20 часов стражи порядка получили информацию, что в волости Драбешу Цесисского края на автодороге А2 (Рига - Сигулда - граница Эстонии) произошло ДТП - столкнулись два грузовика.