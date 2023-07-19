Кариньш ушел в отпуск на полторы недели

Кариньш будет в ежегодном отпуске с 19 по 28 июля. Как сообщили в бюро премьер-министра, во время своего отсутствия Кариньш продолжит следить за текущими событиями как в Латвии, так и в мире, чтобы в случае необходимости немедленно вернуться к своим обязанностям.

С учетом того, что Кариньш в настоящее время выполняет обязанности и министра иностранных дел, во время его отсутствия замещающие лица должны будут исполнять двойные обязанности.

До 23 июля Кариньш назначил исполняющей обязанности премьер-министра и министра иностранных дел министра образования и науки Анду Чакшу, а с 24 по 28 июля - министра благосостояния Эвику Силиню.

Несколько министров также отправятся в отпуск. Министр внутренних дел Марис Кучинскис будет в отпуске с 24 июля по 6 августа, министр финансов Арвил Ашераденс - до 28 июля, министр климата и энергетики Раймонд Чударс - с 24 июля по 30 июля, министр здравоохранения Лига Меньгелсоне - с 24 июля по 30 июля, министр обороны Инара Мурниеце - с 24 июля по 3 августа, а министр охраны окружающей среды и регионального развития Марис Спринджукс - с 24 июля по 4 августа.

Как сообщалось, следующее очередное заседание правительства запланировано только на 8 августа.