В среду будет солнечно, местами дожди

В среду, 19 июля, в Латвии сохранится переменная облачность, местами будет солнечная погода, а местами ожидаются кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.
Будет дуть умеренный западный ветер со скоростью порывами 9-14 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха составит +18..+23 градуса.
В Риге значительных осадков не ожидается, ветер будет дуть умеренный с запада, воздух прогреется до +21..+22 градусов.
Галерея: Цветы в Латвии
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