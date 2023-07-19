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В среду будет солнечно, местами дожди

rus.tvnet.lv/LETA
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Рига
Рига Фото: Jānis Škapars/TVNET

В среду, 19 июля, в Латвии сохранится переменная облачность, местами будет солнечная погода, а местами ожидаются кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Будет дуть умеренный западный ветер со скоростью порывами 9-14 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +18..+23 градуса.

В Риге значительных осадков не ожидается, ветер будет дуть умеренный с запада, воздух прогреется до +21..+22 градусов.

Галерея: Цветы в Латвии

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