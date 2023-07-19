Журналисты Re:Baltica выиграли у KNAB в суде

Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica в суде первой инстанции выиграл у Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) спор о предоставлении дополнительной информации в закрытом деле о расследовании возможных финансовых нарушений партии "Для развития Латвии", сообщает Re:Baltica.
В апреле 2022 года KNAB сообщил о возбуждении 13 административных дел о возможном незаконном финансировании партии, четыре из которых были закрыты, а еще два - с истекшим сроком давности.
Re:Baltica просила дать ей возможность ознакомиться с материалами закрытых дел, но получила отказ, так как KNAB заявил, что это информация ограниченного доступа и что общественность была достаточно информирована.
Re:Baltica обратилась в суд, и 14 июля Административный районный суд признал, что ведомство должно передать материалы дел об административных правонарушениях, которые оно прекратило. Решение еще может быть обжаловано.
По словам главы Re:Baltica Саниты Емберги, организация решила обратиться в суд, потому что считает важным добиться, "чтобы учреждения прекратили давать формальные ответы и засекречивать информацию для собственного удобства без достаточных оснований".
Также организация хочет добиться, чтобы материалы дел об административных правонарушениях были доступными для общественности. В ноябре 2021 года глава KNAB Екаб Страуме решил, что дела об административных правонарушениях следует рассматривать как информацию ограниченного доступа.
В постановлении суд оценил необходимость прозрачности в расследовании финансирования партий, поскольку скрытое финансирование угрожает демократии и позволяет узкому кругу лиц существенно влиять на политический процесс в своих личных интересах.
Суд отклонил аргументы KNAB о том, что вся информация, касающаяся спонсоров и административных проверках, должна автоматически считаться частной и защищенной. Идентификация спонсора уже предусмотрена законодательством путем публикации имени человека и других данных в общедоступной базе данных.
KNAB также утверждал, что закон защищает данные осведомителя, потерпевшего и свидетеля, но суд заявил, что норма относится к активному процессу.
"В демократической системе общественность имеет право быть информированной о финансовых источниках политических партий.
Финансовая прозрачность политических организаций (партий) является способом повышения доверия избирателей к партиям и рассеивания опасения избирателей по поводу деятельности партий в корыстных целях или интересах узкого круга лиц", - сказано в постановлении суда.
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