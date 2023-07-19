Журналисты Re:Baltica выиграли у KNAB в суде

В апреле 2022 года KNAB сообщил о возбуждении 13 административных дел о возможном незаконном финансировании партии, четыре из которых были закрыты, а еще два - с истекшим сроком давности.

Re:Baltica просила дать ей возможность ознакомиться с материалами закрытых дел, но получила отказ, так как KNAB заявил, что это информация ограниченного доступа и что общественность была достаточно информирована.

Re:Baltica обратилась в суд, и 14 июля Административный районный суд признал, что ведомство должно передать материалы дел об административных правонарушениях, которые оно прекратило. Решение еще может быть обжаловано.

По словам главы Re:Baltica Саниты Емберги, организация решила обратиться в суд, потому что считает важным добиться, "чтобы учреждения прекратили давать формальные ответы и засекречивать информацию для собственного удобства без достаточных оснований".

Также организация хочет добиться, чтобы материалы дел об административных правонарушениях были доступными для общественности. В ноябре 2021 года глава KNAB Екаб Страуме решил, что дела об административных правонарушениях следует рассматривать как информацию ограниченного доступа.