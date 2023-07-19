Видео ⟩ Ночная Рига и Южный мост: Светлана Лобода выпустила новый клип

Оказывается, это основной ролик из целой серии, посвященной новому синглу, которые певица снимала по Украине и миру

Напомним, 14 июля LOBODA представила новый украиноязычный сингл SPOGADY, в котором подняла острые темы правды и цены репутации. Танцевальный трек со стильным, необычным звучанием и глубоким текстом мгновенно вызвал бурную реакцию украинцев, которые подняли премьеру в топы национальных чартов.

В новом клипе LOBODA примерила на себя роль байкерши, рассекая ночным городом на мотоцикле. Артистка предстала в присущем ей стильном и немного дерзком образе: черная кожаная куртка, усыпанная блестящими камнями, кожаные брюки и минималистические туфли с мерцающими вставками.

Это четвертая видеоработа Светланы Лободы, которая была создана украинско-латвийской командой.

Светлана Лобода Фото: Пресс-фото

Лирик-видео снимали в Риге, однако это всего лишь часть географии Лободы в рамках нового сингла. Певица уже представила ряд роликов, снятых в Украине, Латвии и Грузии. В частности, в Украине, LOBODA спела на солнечной набережной в Запорожье и живописном карьере в Старых Кодаках рядом с Днепром.

Артистка анонсирует еще больше роликов с разных точек Украины и призывает поклонников делиться особенными местами, с которыми они связывают свои SPOGADY (перевод с укр.- "воспоминания")

Видео: LOBODA - SPOGADY