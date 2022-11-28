Светлана Лобода в студии TVNET: "Тяжело принять, когда на твой дом нападают"

"Скажу вам честно, эти ребята для меня прямо сегодня - спасение. Потому что в тот момент, когда я приехала в Латвию, я совсем не могла заниматься музыкой, и я не хотела, не могла себя заставить собраться и гастролировать, потому что была всячески подавлена. И мне было просто не до чего".

По словам Светланы, концерт на Андрейсале прошел незабываемо. Для нее это был очень волнительный момент, ведь прошло много времени с того раза, как она выходила на сцену. Тогда внутренне она ощущала себя сломленной и решила, что если снова выйдет на сцену, то только для того, чтобы помогать людям, пострадавшим в этой страшной войне. Так она стала помогать собирать деньги для своего родного города Ирпень, который разрушили российские войска.

О российской пропаганде, кампании против нее и тех, кто молчит

Светлана Лобода уверена, что за большой кампанией по очернению ее имени стоят русские [российские. - Прим. ред.] СМИ: "Сейчас вообще время такое очень тяжелое и безнаказанность царит везде. То есть можно писать все что угодно, приписывать прямую речь любому человеку".

Артистка объясняет, что в нынешнее время надо быстро реагировать, давать опровержения, но ее преданные поклонники понимают, что она говорила, а что - нет.