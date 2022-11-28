"Я сразу поняла, что перечеркиваю всю свою карьеру здесь [в России. - Прим. ред.], и для меня она неважна, потому что для меня в первую очередь важны люди", - подчеркнула украинская певица LOBODA (Светлана Лобода) в интервью порталу RUS TVNET.
Светлана Лобода в студии TVNET: "Тяжело принять, когда на твой дом нападают"
*Интервью со Светланой Лободой было записано до новостей про попадание знаменитости в список нежелательных лиц в Литве.
Артистка рассказала о своей жизни в Латвии, работе с латвийскими музыкантами, гастролях. Она вспомнила драматические события, произошедшие с ее семьей в начале войны, и ответила на обвинения Андрея Данилко в неискренности ее слез...
О жизни в Латвии, детях и латышском языке
Светлана Лобода уже неоднократно признавалась в любви к Латвии. Не раз артистка подчеркивала, как ей нравится наша уютная страна, убаюкивающее море, компактные города и сердечные люди, которые в них живут: "Так случилось в моей жизни, что сегодня я живу здесь. Я этому очень рада.
"Мои дети пошли в школу - малышка пошла в садик, Евочка пошла в школу, и у них один раз в неделю есть латышский язык".
Светлана эмоционально добавляет, что не хотела бы, чтобы ее старшая дочь Ева пошла по ее стопам и стала певицей. Ведь за этим стоит огромная работа: "Признаюсь честно, мне бы не хотелось, чтобы мои дети занимались моей профессией, потому что это очень тяжелый труд. Людям кажется, что это так - вышла в красивой одежде, покаталась в красивой машине - и вот тебе и артист. Но за всем этим скрывается огромная часть моей жизни - 90%. 10% - это семья, а все остальное время я нахожусь на работе. Это съемки, студии, переезды, вечные перелеты, туры, концерты, примерки".
Каждый раз, когда она приезжает домой, ее старшая дочь просит, чтобы она не уезжала. Тогда Светлана объясняет ей, что она не может останавливаться.
"Я бы хотела, чтобы они все-таки выбрали более земную профессию, чтобы они могли иметь полноценную семью и радоваться минутам спокойствия, любви и наслаждения", - добавляет она. Светлана Лобода не скрывает, что для нее любовь - это сцена, ее люди, поклонники. "Я этим живу", - говорит она. Конечно, ей необходим домашний уют, чтобы чувствовать себя полноценным человеком. За 4 месяца, что она провела дома, она это почувствовала. Поэтому ей хочется продолжать грамотно совмещать эти вещи. Но, к сожалению, сейчас необходимо много работать.
Пока Светлана находится на гастролях, ее дочери под любящим присмотром ее мамы и нянечки, которую они привезли с собой из Украины. Артистка подчеркивает, что у них очень любящая и дружная семья. Во время своих гастролей она понимает, что девочки под надежным прикрытием.
Светлана с нежностью рассказывает о времяпровождении с дочками. Они вместе много гуляют, ходят на пляж, детские площадки, в кинотеатр, зоопарк и т. д. Ева занимается конным спортом, актерским мастерством, рисованием и ходит в вокальную студию.
О работе с латвийскими музыкантами
Светлана не скрывает, что все музыканты в ее команде - латыши. На студии она работает с парнем по имени Гинт, который потрясающе чувствует ее настроение и мастерски занимается сведением песен:
"Скажу вам честно, эти ребята для меня прямо сегодня - спасение. Потому что в тот момент, когда я приехала в Латвию, я совсем не могла заниматься музыкой, и я не хотела, не могла себя заставить собраться и гастролировать, потому что была всячески подавлена. И мне было просто не до чего".
По словам Светланы, концерт на Андрейсале прошел незабываемо. Для нее это был очень волнительный момент, ведь прошло много времени с того раза, как она выходила на сцену. Тогда внутренне она ощущала себя сломленной и решила, что если снова выйдет на сцену, то только для того, чтобы помогать людям, пострадавшим в этой страшной войне. Так она стала помогать собирать деньги для своего родного города Ирпень, который разрушили российские войска.
О российской пропаганде, кампании против нее и тех, кто молчит
Светлана Лобода уверена, что за большой кампанией по очернению ее имени стоят русские [российские. - Прим. ред.] СМИ: "Сейчас вообще время такое очень тяжелое и безнаказанность царит везде. То есть можно писать все что угодно, приписывать прямую речь любому человеку".
Артистка объясняет, что в нынешнее время надо быстро реагировать, давать опровержения, но ее преданные поклонники понимают, что она говорила, а что - нет.
"Не знаю, время такое странное и такое жесткое по отношению ко многим вещам [...]. Мне кажется, лучше просто не обращать на это внимания, потому что такой грязи, такой клеветы будет очень много, я уверена в этом. Думаю, что у меня уже давно выработался иммунитет. Я довольно спокойно вообще реагирую на что-либо", - указывает Светлана.
Артистка ответила и Андрею Данилко на его высказывание, в котором он не поверил слезам Светланы на камеру.
"Это видео была записано в тот момент, когда моя сестра, которая находилась под Киевом, записала мне видеообращение и попросила передать его родителям, когда она умрет", - объяснила Светлана Лобода.
В тот момент Киев был под обстрелом. Летели ракеты, были слышны взрывы. Сестра певицы боялась, что все может закончиться плохо. Она попросила Светлану сохранить это видео, а потом передать его родителям:
"Я думаю, что просто в нашей стране многие люди пережили такой ад и такую боль, как Андрей, который находился в тот момент в Киеве, что они не до конца могут вообще разбираться и понимать, что у человека внутри и что он ощущает со стороны [...]. Мне было не очень это приятно, но я не могу винить Андрея. Я знаю его как большого профессионала и думаю, что сейчас он все понимает и все видит", - уверенно добавила Светлана.
Еще в самом начале войны певица сделала щедрый перевод в благотворительный фонд Маши Ефросининой, но никому об этом даже не сказала. Об этом не было никаких публичных заявлений. Светлана Лобода подчеркнула, что делала добро людям всю свою жизнь, просто не говорила об этом. Так она воспитана. Но сейчас пришло время стать примером для других людей.
Конечно, Светлана увидела пост Маши о том, что она вывозит людей. Пожертвование она перечислила в марте. Лобода призналась, что 24 февраля была в смятении, а 25-го приняла решение, что забирает детей, всю свою команду и уезжает из Москвы.
"Я обзвонила всех моих близких, спросила, кто хочет со мной уезжать. Мы не останемся здесь, потому что это страна, которая убивают мою страну, моих родных, моих близких. С сегодняшнего дня [24 февраля 2022 года. - Прим. ред.] началась полномасштабная война, и это нужно осознать, и пути назад не будет. Есть только путь оставаться и быть на стороне террориста, на стороне правительства, которое убивает, либо уезжать, идти своей дорогой и поддерживать свою страну - Украину, поддерживать своих людей, которых ты любишь", - подчеркивает Светлана.
Она указала, что вся ее команда, семья, родные и близкие живут в Украине:
"Я не могла даже думать как-то в другую сторону. Я сразу поняла, что перечеркиваю всю свою карьеру здесь [в России. - Прим. ред.], и для меня она неважна, потому что для меня в первую очередь важны люди".
27 февраля Светлана Лобода решала вопросы, связанные со школой, документами, звонила родным, вывозила людей и близких из Украины. Это длилось на протяжении полутора месяцев.
Артистка уверена, что время все расставит на свои места: "Сейчас глобальная несправедливость, связанная с тем, что просто тяжело принять, когда на твой дом нападают, когда просто берут и уничтожают людей. Ты не можешь себе это объяснить. Конечно, у людей злость, ненависть, агрессия, но рано или поздно все встанет на свои места. Добро всегда побеждает. Мы в это верим, и по-другому быть не может. Я уверена, что люди, которые сейчас находятся по другую сторону, они очень сильно пожалеют о том, что они поддерживали это все".
О гастролях в США и новом концерте в Латвии
Светлана Лобода недавно вернулась из США, куда ездила вместе с музыкантами из Латвии. Артистка говорит, что они себя проявили невероятно. Между ними уже возник контакт, теплые и радушные отношения. Она благодарна Вселенной за то, что встретила этих музыкантов, ведь они невероятно преданы тому, чем занимаются.
"Американские гастроли были какие-то потрясающие... Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Майами. Это были такие города, где наши украинцы, ребята выходили после концерта в Нью-Йорке на Таймс-сквер. Просто весь Нью-Йорк на протяжении часа после концерта гудел нашей музыкой", - вспоминает Светлана эту поездку.
18 ноября Светлана Лобода презентовала новый лирический сингл "Два незнайомці". Это первая украинская песня нового долгожданного альбома, который выйдет уже в декабре. Следом выходит еще один сингл на украинском языке, и потом через две недели выходит альбом: "Я считаю, что это будет мой лучший альбом за всю мою карьеру. [...]
В следующем году будет Юрмала, большой концерт в "Дзинтари". Мы его уже готовим, уже запланировали. Так что будем с вами видеться здесь, на нашей прекрасной земле, которая нас приняла и приняла большое количество украинцев. И благодаря этой части земли мы чувствуем себя как дома. Спасибо вам огромное".
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