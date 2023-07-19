Эффективные методы избавления от ПМС

Выраженное набухание молочных желез, головная боль, боль в спине, желудке, мышцах и суставах, приливы, эмоциональная чувствительность, плаксивость, беспокойство, повышенный аппетит, жажда, вздутие живота, тяга к чему-то сладкому или соленому, трудности с концентрацией внимания, депрессия, перепады настроения - этими и многими другими (всего до 160) симптомы, появляющиеся обычно за 7-14 дней до менструального кровотечения, выражается так называемый предменструальный синдром ( ПМС ). Как правило, ПМС подкрадывается, как только яйцеклетка выходит из яичника, но с наступлением менструации тревожные симптомы ПМС исчезают.

Однако в основном в случае ПМС речь идет о различных психологических проявлениях, усталости, эмоциональности. Если вместе с ПМС появляются и физические проявления, вам обязательно следует поговорить об этом с врачом. "Женщины часто путают ПМС с болезненными менструациями, но это не совсем одно и то же. Болезненная менструация называется дисменореей, тогда боли обычно начинаются за 24 часа до кровотечения, но могут продолжаться и несколько дней. Но ПМС также может вызывать дисменорею. Бывает, что женщина долгое время не жаловалась на болезненные месячные, но через какое-то время симптомы ПМС снова становятся ярко выраженными и, как следствие, снова начинается дисменорея", - объясняет фармацевт Apotheka Лайла Залите. Поэтому при появлении болей в области таза перед месячными рекомендуется обратиться к гинекологу для проведения осмотров и убедиться, что причиной болей не является какое-то воспаление или эндометриоз.