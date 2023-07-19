Таварс: "Объединенный список" не готов работать в расширенном правительстве

В кулуарах шли разговоры о том, что может произойти дальше, если переговоры между "Новым Единством", Союзом зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивными" приведут к официальному соглашению между этими тремя партиями о формировании нового правительства.

Неофициально не исключается, что в этом случае ОС также может начать внутренние дискуссии о продолжении работы в новой коалиции. На данный момент неизвестно, действительно ли три названные партии решат в будущем сформировать новое правительство.

На вопрос об этой догадке Таварс и председатель Сейма Эдвард Смилтенс ответили, что не видят причин менять действующее, нормально работающее правительство, которое только что получило "свежий" мандат Сейма.

Как заявил Таварс агентству ЛЕТА, несмотря на то, что в ОС каждую неделю поступают предложения о создании различных внекоалиционных блоков, партия "ни секунды" ничего такого не рассматривает.

Теоретически, если и будут какие-то перестановки, то этот вопрос должны совместно решать партии действующей коалиции - "Новое Единство", ОС и Национальное объединение.

ОС не рассматривает возможность работы в расширенном правительстве, подчеркнул Таварс.

Смилтенс в свою очередь заявил, что премьер-министр Кришьянис Кариньш ни разу не заявлял о том, что начался путь к разрыву подписанного в прошлом году коалиционного соглашения.

Смилтенс заявил, что нет причин менять что-либо в составе правительства. Политик также подчеркнул, что "возвращение Лембергса к власти" не произойдет "нашими руками".