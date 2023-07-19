В некоторых магазинах снова можно использовать депозитные купоны

В связи с кибератакой на инфраструктуру информационных технологий (ИТ) латвийского установщика тароматов Tomra Systems ASA 16 июля работы по восстановлению системы продолжаются, однако в некоторых торговых точках возможно использование купонов, сообщили представители Depozīta Iepakojuma Operators (DIO).
Использование купонов снова доступно в сетях магазинов Rimi и Lidl, в большом количестве магазинов LaTs, а также без перебоев работают все пункты приема депозита.
По данным DIO, торговцам доступны альтернативные временные решения, которые предложили внедрить Tomra Collections Latvija и DIO. Подобные решения применяются в других странах, пострадавших от кибератак.
Председатель правления DIO Микс Стуритис подчеркивает, что работа самих тароматов не нарушена.
"Хочу подчеркнуть, что работа самих тароматов не нарушена, а сдать бутылки и получить купон можно во всей сети депозитных пунктов. Дополнительный сервис Tomra, связанный с погашением купонов, был прерван в некоторых магазинах, но у продавцов есть временные обходные пути, чтобы гарантировать работу.
Мы находимся в постоянном контакте с Tomra, чтобы как можно скорее восстановить работу системы и предоставить продавцам обычное решение", - сказал Стуритис.
Если в данный момент нет возможности использовать купоны в конкретном депозитном пункте, DIO предлагает сохранить их и использовать позже - срок действия купона составляет один год с даты его выдачи.
Как уже сообщалось, в понедельник, 17 июля, по техническим причинам была нарушена возможность использования депозитных купонов в местах торговли. Проблема была вызвана кибератакой на партнера депозитарной компании Tomra Systems ASA.
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