В некоторых магазинах снова можно использовать депозитные купоны

Использование купонов снова доступно в сетях магазинов Rimi и Lidl, в большом количестве магазинов LaTs, а также без перебоев работают все пункты приема депозита.

По данным DIO, торговцам доступны альтернативные временные решения, которые предложили внедрить Tomra Collections Latvija и DIO. Подобные решения применяются в других странах, пострадавших от кибератак.

Председатель правления DIO Микс Стуритис подчеркивает, что работа самих тароматов не нарушена.

"Хочу подчеркнуть, что работа самих тароматов не нарушена, а сдать бутылки и получить купон можно во всей сети депозитных пунктов. Дополнительный сервис Tomra, связанный с погашением купонов, был прерван в некоторых магазинах, но у продавцов есть временные обходные пути, чтобы гарантировать работу.

Мы находимся в постоянном контакте с Tomra, чтобы как можно скорее восстановить работу системы и предоставить продавцам обычное решение", - сказал Стуритис.

Если в данный момент нет возможности использовать купоны в конкретном депозитном пункте, DIO предлагает сохранить их и использовать позже - срок действия купона составляет один год с даты его выдачи.

Как уже сообщалось, в понедельник, 17 июля, по техническим причинам была нарушена возможность использования депозитных купонов в местах торговли. Проблема была вызвана кибератакой на партнера депозитарной компании Tomra Systems ASA.