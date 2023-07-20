Как выбрать обувь ребенку: рекомендации подолога

Часто на приеме я замечаю, что ребенок поджимает пальчики или становится на цыпочки - это означает, что ему больно и у него уже есть травма. Смотрю на состояние ногтей, кожу стоп - отслоение ноготков или видимые следы на коже свидетельствуют о том, что обувь систематически травмирует стопу. Если сомневаетесь, что сможете сами определить нарушения в развитии, обратитесь к медицинским специалистам. В случае, когда неудобно физически идти к доктору, можно запросить онлайн-консультацию. Специалист по фото и видео оценит, есть ли проблемы на данный момент, объяснит, на что обращать внимание в будущем и расскажет, как правильно подстригать ногти малышу.

Как выбрать правильную обувь

Перед тем, как говорить о любых правилах, хочу предостеречь родителей от большой ошибки: не покупайте обувь без примерки. Даже если вы провели все необходимые замеры правильно, это не дает гарантии, что ребенку будет комфортно. Дети должны примерить обувь в магазине, а желательно еще и дома какое-то время походить в ней, чтобы убедиться в точности выбора.