Как выбрать обувь ребенку: рекомендации подолога

Приоритет стиля над функциональностью. Конечно, любой родитель хочет, чтобы дети выглядели стильно и модно. Но покупая обувь нужно отдавать предпочтение функциональности и комфорту, а не внешнему виду.
Использование чужой обуви. Нельзя отдавать обувь другим детям и использовать ту, которую носил другой ребенок. Стопа подстраивается под стельку. А ее особенности и тип походки крайне индивидуальны. Когда дети носят чужую обувь, это мешает стопам развиваться так, как было заложено природой.
Игнорирование обратной связи ребенка. Родители могут не заметить или неправильно истолковать реакции, когда ребенок примеряет обувь. Очень важно прислушиваться и обращать внимание на любые признаки дискомфорта или боли. Дети должны быть вовлечены в процесс примерки обуви, и их отзывы должны учитываться.
100% полагаться на мнение ребенка. Лучше физически перепроверять состояние стопы внутри обуви. Ребенку может понравиться дизайн, или он побоится вас огорчить и не скажет всю правду: насколько ему тесно, жмет, неудобно и тд.
Предположение, что вся обувь одинакова. Нет, это не так. Выбирать лучше у проверенных брендов, которые специализируются на детской обуви и отдают приоритет правильному развитию стопы.
Нельзя носить обувь на плоской подошве. Негативное мнение о плоской подошве - ошибочно. Дети могут носить такую обувь и многим она идеально подойдет. Все зависит от развития стопы и конкретных потребностей.
Вредно ходить по ровным поверхностям. Да, ходьба по асфальту или плитке не обеспечивает такого же уровня анатомической стимуляции, как ходьба по неровной или естественной местности. Но влияние текстуры поверхности на развитие стопы является предметом постоянных дискуссий среди экспертов. Ходьба по неровным поверхностям - гравию, песку или мягкому грунту задействует более широкий спектр мышц и суставов стопы, что может способствовать улучшению ее подвижности. Утверждается, что такие поверхности дают бОльшую сенсорную обратную связь и способствуют естественным движениям. Но плоские стабильные поверхности - асфальт или плитка, развивают другой тип устойчивости. Это может быть полезно, например, при ходьбе на большие расстояния. Я бы рекомендовала ходить везде, где возможно. Участие детей в активностях, связанных с разными поверхностями, будет полезным для развития стопы.