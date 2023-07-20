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Как выбрать обувь ребенку: рекомендации подолога

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Shutterstock/Piyada Jaiaree

Выбор обуви для ребенка требует определенных навыков и знаний. Некоторые родители уверены в том, что его основные критерии - цена, дизайн и размер. Если учитывать только такие характеристики велика вероятность допустить ошибку и купить обувь, которая не подойдет.

Как избежать ошибочных покупок и заложить фундамент здорового развития стопы рассказывает специалист по медицинскому педикюру-подолог - Айя Скварковска.

Айя Скварковска
Айя Скварковска Фото: Пресс-фото

Что будет, если носить неподходящую обувь

По опыту из своей практики могу сказать, что люди не часто обращают внимание на характеристики и проверяют соответствуют ли их новые туфли базовым требованиям в области физиологии.

Детям можно носить только эргономичную обувь потому что в раннем возрасте закладывается основа здоровья организма, для которого правильное развитие стоп имеет огромное значение. В период роста детям особенно нужна качественная обувь. Правильное положение стопы влияет на все тело, а ношение неподходящей обуви в раннем возрасте может стать причиной различных структурных изменений и заболеваний, которые перейдут и во взрослую жизнь.

Если обувь изготовлена с нарушением стандартов, она не сможет обеспечивать правильное положение стопы и будет препятствовать ее здоровому развитию. Это повлияет на рост и выравнивание костей, мышц и связок стопы, что приведет к долговременным структурным изменениям.

Я советую родителям формировать у ребенка привычку носить подходящую обувь с самого раннего возраста. Если этого не сделать, он будет выбирать неправильно и в будущем, когда повзрослеет. Девочка, которая привыкла поджимать пальчики и носить обувь меньшего размера, став взрослой будет продолжать находиться в иллюзиях, что у нее 37, когда по факту он давно уже 39.

Если стопа с детства будет развиваться правильно, она будет здоровой и дальше. Не будет проблем с ногтями, трещин, мозолей, нарушения кровообращения, проблем со спиной, коленями.

Если ребенок носит неудобную обувь, в будущем его могут ожидать:

  • деформация стопы - бурсит, молоткообразные пальцы, вросшие ногти;
  • плоскостопие, высокий свод стопы и другие структурные деформации;
  • проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Смещение стопы или плохая поддержка могут вызвать волновой эффект на всю костно-мышечную систему, появятся болевые ощущения в коленях, бедрах и спине;
  • воздействие на походку и паттерны движения. Изменение модели ходьбы вызывает проблемы со стабильностью и является причиной аномальной биомеханики, увеличивает риск падений и травм;
  • снижение двигательной активности и ухудшение физической формы. Дискомфорт или боль вызывают у детей нежелание участвовать в подвижных играх, они начинают меньше двигаться – это прямой путь к гиподинамии, которая в будущем грозит сердечно-сосудистыми заболеваниями, вызывает ожирение, снижает общей уровень физической подготовки.

С чего начать?

Я рекомендую сначала определить состояние стопы ребенка на текущий момент: нет ли изменений и нарушений. У малыша уже может начать развиваться та или иная деформация. Изменения могут возникать очень рано. Моему самому юному пациенту было 7 дней, когда у него врос ноготь. Хорошо, что это заметили вовремя и пришли к подологу, а не к хирургу. После хирургического вмешательства возможны новые проблемы и реабилитация после такой операции долгая и протекает болезненно. Чтобы избежать такой ситуации надо учиться стричь ногти правильно.

Часто на приеме я замечаю, что ребенок поджимает пальчики или становится на цыпочки - это означает, что ему больно и у него уже есть травма. Смотрю на состояние ногтей, кожу стоп - отслоение ноготков или видимые следы на коже свидетельствуют о том, что обувь систематически травмирует стопу. Если сомневаетесь, что сможете сами определить нарушения в развитии, обратитесь к медицинским специалистам. В случае, когда неудобно физически идти к доктору, можно запросить онлайн-консультацию. Специалист по фото и видео оценит, есть ли проблемы на данный момент, объяснит, на что обращать внимание в будущем и расскажет, как правильно подстригать ногти малышу.

Как выбрать правильную обувь

Перед тем, как говорить о любых правилах, хочу предостеречь родителей от большой ошибки: не покупайте обувь без примерки. Даже если вы провели все необходимые замеры правильно, это не дает гарантии, что ребенку будет комфортно. Дети должны примерить обувь в магазине, а желательно еще и дома какое-то время походить в ней, чтобы убедиться в точности выбора.

Очень важно регулярно проверять посадку и состояние обуви, чтобы вовремя понять, что она стала мала. Ребенка необходимо приучить, чтобы он тоже обращал внимание на состояние обуви и свои ощущения. Дети привыкают к дискомфорту быстро и может быть такое, что ничего в поведении вас не настораживает, а он уже вырос из этой обуви. Стопа растет не сразу на несколько размеров и поэтому ребенок успевает адаптироваться к ощущениям и не обращать внимание, что пальцам тесно, где-то давит, натирает твердый задник. Детские ноги быстро растут, поэтому нужно часто повторять измерения и вовремя корректировать размер.

Конечно, нюансов очень много, ведь каждая стопа – уникальна, но существуют базовые правила подбора, влияние которых доказано и признано, в том числе медицинскими сообществами ортопедов и подологов.

Главные критерии подбора

Длина стопы. Измерение необходимо провести правильно и точно. Будет хорошо, если получится определить размер с помощью профессионального обувного мастера или использовать для этого специальное устройство. Если решили сделать замеры самостоятельно, попросите ребенка встать босиком на лист бумаги и обведите контуры его ступней. Затем измерьте расстояние от пятки до самого длинного пальца - это не всегда Большой. Часто на этом этапе ошибаются, ведь нас же с детства учат смотреть по Большому пальцу. Но у многих он не самый длинный. Выбирайте обувь, в которой есть место для роста: оставьте примерно 0,5 дюйма или ширину большого пальца между концом обуви и самым длинным пальцем ребенка. Такой «зазор» дает пространство для роста и предотвращает дискомфорт.

Ширина стопы. Обычно, самой широкой частью является подушечка. Обувь должна быть достаточно свободной по ширине.

Посадка по пятке. Обувь должна обеспечивать надежную и удобную посадку без чрезмерного скольжения или давления в области пятки.

Тип свода. Он может быть нормальный, низкий (плоскостопие) или высокий. Эта информация нужна чтобы понимать, какая поддержка и амортизация нужна вашему ребенку. С определением этого критерия может помочь ортопед. Если нужна дополнительная поддержка свода, может понадобится обувь со встроенной поддержкой или нужно будет использовать ортопедические вкладыши (только по рекомендации специалиста). Однако не всем детям требуется значительная поддержка свода стопы, и обувь на плоской подошве может подойти детям с нормальным или низким сводом.

Пронация. Понаблюдайте за тем, как ребенок перекатывает стопу во время ходьбы и бега. Чрезмерная внутренняя или внешняя пронация может означать, что вам нужна обувь с дополнительной устойчивостью или корректирующими свойствами.

Стабильность голеностопного сустава. Если у ребенка слабые лодыжки, или эта область была ранее травмирована, то нужна обувь с поддержкой лодыжки или более высоким голенищем.

Форма и длина пальцев. Посмотрите на форму пальцев ног ребенка. Они могут быть слишком широкими, отличаться по длине, иметь нестандартную форму ногтей или искривление. Любую такую особенность необходимо обязательно учитывать. Это поможет избавить ребенка от многих неприятных заболеваний ногтей и суставов в будущем. Часто на это не обращают должного внимания: подумаешь, пальчик длинный, чуть подогнут, ничего страшного. Это большое заблуждение. Если возникает точка давления, скажем, на Большой палец, дискомфорт становится для ребенка привычным, он перестает его замечать. Позже это может стоить ему нормального ногтя - начнется, например, онихолизис. Ногтевая пластина при таком заболевании уплотняется, начинает отходить от ложа. Бороться с этим будет очень сложно и долго, возможно, на 100% вылечить ноготь не получится вообще. Таких примеров можно привести много.

Функциональные характеристики. Нужно выбирать легкую обувь с усиленным носком для защиты пальцев и очень гибкой подошвой, которая обеспечивает надлежащую поддержку в области пятки и свода стопы. Материалы - достаточно мягкие, с высокой воздухопроницаемостью. Важно, чтобы обувь обладала адекватными амортизирующими свойствами - помогала поглощать удары при ходьбе или беге, снижая нагрузку на стопы, суставы и кости. Выбирайте обувь с нескользящей подошвой, чтобы обеспечить хорошее сцепление и устойчивость. Обратите внимание на застежки - они должны быть простыми. Обувь на ремешках, липучке или шнурках, обеспечивает надежную посадку и легкую регулировку. Это особенно важно для детей младшего возраста, у которых могут возникнуть трудности со сложными механизмами крепления.

Возрастные особенности

Первую обувь, как правило, дети надевают в 9-18 месяцев, когда начинают уверенно ходить. Конечно, это зависит от индивидуальной скорости развития, я привожу средние значения. Торопиться с обувью не стоит: ходьба босиком полезна для развития стопы, поэтому на ранних этапах рекомендуется позволять малышу ходить совсем без обуви или в носках по безопасным поверхностям в помещении.

В зависимости от возраста фокус внимания и критерии выбора обуви немного отличаются:

от 0 до 3 лет. Если нужно выбрать первую обувь для малыша, лучше поискать у проверенных производителей, которые маркируют зону, в которой должна находится пятка. Это поможет избежать ошибки, так как у маленьких детей очень сложно точно измерить длину стопы. По этой причине часто покупается обувь не по размеру, причем ошибаются в длине и ширине изделия. В младенческом возрасте основное внимание уделяется защите стоп и обеспечению естественного развития. Важно, чтобы подошва была гибкая, носок - просторный, материалы - легкие и воздухопроницаемые, застежки - надежные. На этом этапе детям следует носить обувь с мягкой подошвой, которая имитирует ходьбу босиком. Обувь лучше выбирать на плоской подошве или же с минимальным каблуком - такая модель позволяет стопе развиваться естественным образом и способствует сохранению равновесия и устойчивости.

От 3-х до 6-и лет. В этом возрасте дети становятся более активными и самостоятельными, в игру вступают дополнительные факторы: долговечность, хорошее сцепление с поверхностью, усиленный носок, простые застежки. Каблук - минимальный (до 0,5 дюйма) или отсутствует.

7+. У детей старшего возраста появляются новые потребности - из-за повышенной физической активности и скачков роста:. Нужна достаточная поддержка, амортизация и подгонка - эти критерии имеют решающее значение на этапе взросления, чтобы приспособиться к растущей ноге. Каблук - до 1,5 см. Такая высота позволяет сохранить правильное положение стопы при любой активности и способствует здоровой походке.

Как понять, что обувь не подходит

Никто не застрахован от ошибок, но если ребенок носит неудобную обувь, надо вовремя это заметить. Вас точно должны насторожить жалобы на боль и дискомфорт, любые изменения в походке или характере ходьбы, появление мозолей, покраснений, углублений на коже, волдырей. Еще один признак: у ребенка появились сложности с надеванием или снятием обуви - так бывает, если она слишком узкая и тесная.

О том, что обувь не подходит, свидетельствует ее быстрый износ или повреждение. Если вы заметили чрезмерный износ в определенных областях (подошвы или бока), это может указывать на то, что обувь не обеспечивает должной поддержки или недостаточно прочна для занятий ребенка.

Регулярно проверяйте, не стала ли обувь мала. Если пальцы давят на переднюю часть обуви или они заметно выросли с момента покупки обуви, пришло время приобрести новую пару обуви.

Не доверяйте на 100%, если ребенок говорит, что ему удобно. Если возникают даже малейшие сомнения том, что обувь удобна и стопа развивается физиологически корректно, обязательно обратитесь за консультацией. Лучше с самого детства водить периодически ребенка к подологам и ортопедам, которые укажут на индивидуальные особенности, вовремя увидят изменения (если они уже есть) и помогут их скорректировать.

Мифы и ошибки

Конечно, как и в любой области медицины, в подологии существуют устойчивые мифы, вера в которые приводит к серьезным ошибкам.

Мой личный топ ошибок и заблуждений, которые допускают родители:

Пренебрежение правильным измерением. Неверное определение размера – самая частая ошибка, которая может дорого обойтись вашему ребенку. Если полагаться исключительно на размер обуви, который указал производитель или использовать для измерения сантиметровую ленту без учета ширины и других факторов, правильно определить размер не получится. Надо померить как длину, так и ширину стопы ребенка и учитывать рекомендации по определению размеров конкретного бренда. Есть такое заблуждение, что можно проверить размер, поместив палец между пяткой и задником обуви. Но ребенок может в этот момент чисто автоматически поджать пальцы, он ведь не знает, что должен стоять каким-то особым, правильным образом.

Обувь слишком маленького размера или "на вырост". Иногда родители могут покупать слишком маленькую обувь, думая, что их ребенок быстро вырастет из нее. Это может привести к дискомфорту, ограничению развития стопы и потенциальным проблемам в будущем. Обувь должна иметь пространство шириной с большой палец между самым длинным пальцем и передней частью обуви, чтобы обеспечить правильную посадку. Обувь большего размера тоже брать не следует. Она может отбить ногти и стать причиной их врастания.

Игнорирование правильной ширины. Ширина стопы - важное условие, которым часто пренебрегают. Слишком узкая обувь может сдавливать ноги ребенка и со временем вызывать дискомфорт или проблемы со стопами. Крайне важно выбрать обувь, которая обеспечивает достаточную ширину по форме стопы ребенка.

Приоритет стиля над функциональностью. Конечно, любой родитель хочет, чтобы дети выглядели стильно и модно. Но покупая обувь нужно отдавать предпочтение функциональности и комфорту, а не внешнему виду.

Использование чужой обуви. Нельзя отдавать обувь другим детям и использовать ту, которую носил другой ребенок. Стопа подстраивается под стельку. А ее особенности и тип походки крайне индивидуальны. Когда дети носят чужую обувь, это мешает стопам развиваться так, как было заложено природой.

Игнорирование обратной связи ребенка. Родители могут не заметить или неправильно истолковать реакции, когда ребенок примеряет обувь. Очень важно прислушиваться и обращать внимание на любые признаки дискомфорта или боли. Дети должны быть вовлечены в процесс примерки обуви, и их отзывы должны учитываться.

100% полагаться на мнение ребенка. Лучше физически перепроверять состояние стопы внутри обуви. Ребенку может понравиться дизайн, или он побоится вас огорчить и не скажет всю правду: насколько ему тесно, жмет, неудобно и тд.

Предположение, что вся обувь одинакова. Нет, это не так. Выбирать лучше у проверенных брендов, которые специализируются на детской обуви и отдают приоритет правильному развитию стопы.

Нельзя носить обувь на плоской подошве. Негативное мнение о плоской подошве - ошибочно. Дети могут носить такую обувь и многим она идеально подойдет. Все зависит от развития стопы и конкретных потребностей.

Вредно ходить по ровным поверхностям. Да, ходьба по асфальту или плитке не обеспечивает такого же уровня анатомической стимуляции, как ходьба по неровной или естественной местности. Но влияние текстуры поверхности на развитие стопы является предметом постоянных дискуссий среди экспертов. Ходьба по неровным поверхностям - гравию, песку или мягкому грунту задействует более широкий спектр мышц и суставов стопы, что может способствовать улучшению ее подвижности. Утверждается, что такие поверхности дают бОльшую сенсорную обратную связь и способствуют естественным движениям. Но плоские стабильные поверхности - асфальт или плитка, развивают другой тип устойчивости. Это может быть полезно, например, при ходьбе на большие расстояния. Я бы рекомендовала ходить везде, где возможно. Участие детей в активностях, связанных с разными поверхностями, будет полезным для развития стопы.

Ортопедическая обувь и стельки подходит для всех. Любой подлог и ортопед хотя бы раз сталкивался с пациентом, который был уверен в том, что ортопедическая обувь или стельки - панацея от любой проблемы, связанной со стопой, пальцами и даже ногтями. Это не так. Хотя специализированная обувь действительно может решить много задач, сказать что это - "беспроигрышный" вариант, подходящий для всех, конечно, нельзя. Ортопедическая обувь предназначена для решения вполне конкретных проблем со стопой, она обеспечивает поддержку, облегчает боль и способствует правильному выравниванию. Если у вас плоскостопие, высокий свод стопы, подошвенный фасцит, бурсит, неврома Мортона или другие виды деформации стопы и пальцев, ортопедические стельки помогут скорректировать эти состояния. Решение о ношении ортопедической обуви всегда должен принимать ваш доктор.

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