К январю в LU могут остаться только четыре факультета

Январь следующего года - это крайний срок, к которому руководство Латвийского университета (LU) планирует утвердить план сокращения количества факультетов вуза. Хотя пока точно не известно, какие факультеты и как именно будут объединены, юридический факультет уже выразил озабоченность по поводу этого плана, опасаясь, что может пострадать качество юридического образования, пишет Latvijas Avīze.
Как рассказал Latvijas Avīze председатель совета LU, президент Академии наук Латвии Ивар Калвиньш, концептуальный проект уже разработан, но совет LU поручил его доработать. Декан юридического факультета Кристине Страда-Розенберга также отметила, что планы постоянно меняются.
Например, в одном из планов юридический факультет "поженят" с факультетом педагогики, психологии и искусств и факультетом бизнеса, управления и экономики, в другом только с факультетом бизнеса, управления и экономики, а в третьем еще и с факультетом социальных наук. "Если мы проводим реформу, мы должны видеть, что мы получим. Не нужно проводить реформы ради реформ", - говорит Страда-Розенберга.
Калвиньш объясняет возражения против реорганизации тем, что действующие деканы факультетов не хотят терять свои должности: "Деканы - не те люди, чье мнение следует считать объективным в данный момент, потому что девять из существующих деканов перестанут быть деканами".
Таким образом, Калвиньш случайно проговорился, что в LU могут остаться только четыре факультета. Он лично считает, что в силу своей важности факультет педагогики, психологии и искусства мог бы в будущем функционировать отдельно. Между тем ректор Ивар Муйжниекс допускает, что отдельным может остаться юридический факультет.
Объясняя преимущества слияния, Калвиньш заявил, что цель состоит в том, чтобы заставить представителей разных отраслей науки больше сотрудничать в области исследований, а также уменьшить административную нагрузку.
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