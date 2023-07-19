Вице-мэр Риги предложил, как легче заместить уроки русского языка в школах

Ратниекс после консультаций со специалистами обратился в ответственную комиссию Сейма и Министерство образования и науки (IZM) с предложением разрешить преподавателям из стран ЕС преподавать второй иностранный язык в школах, отменив обязательное требование теста на знание латышского языка. Это позволило бы решить проблему нехватки учителей второго иностранного языка.

В настоящее время к иностранным педагогам предъявляются дополнительные жесткие требования - до установления трудовых отношений учитель второго иностранного языка должен получить в Центре академической информации признание документов об образовании, выданных за границей, и справку о признании профессиональной квалификации в Министерстве образования и науки.

Педагоги из стран ЕС расширили бы предложение иностранных языков в программе основного образования, что еще больше дистанцировало бы родителей и детей от выбора русского языка и усилило бы национальные приоритеты государства.

Ратниекс напомнил, что самоуправление сталкивается с острой нехваткой педагогов в учебных заведениях.