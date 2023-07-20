Минные поля. Как ВСУ преодолевают их в ходе контрнаступления

Разминирование вручную

Для разминирования полей вручную саперы зачастую передвигаются ползком, иногда без металлоискателей. "Это нас сильно тормозит, потому что работа сапера требует времени и спокойствия. В этих условиях невозможно выполнять нашу работу", - объяснял WP командир инженерно-саперного батальона 128-й горно-штурмовой бригады, подполковник Николай Мороз.

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Это отход от военной доктрины НАТО, отмечает издание The Economist. "Эта война заставляет нас делать нестандартные вещи. У нас нет прикрытия с воздуха или большого количества западного оборудования, поэтому мы рискуем своими людьми. Это тактика малых групп, как это делали финны в зимней войне (1939-40 гг. - Ред.)", - объяснил изданию командир инженерного полка ВСУ с позывным "Бобер".

"Мы их (инструкторов НАТО. - Ред.) спрашивали, как вы проходите минные поля. Они нам объясняют, что их нужно просто объезжать. На их картах прописаны минные поля 100 на 200 метров. Но у нас тут такого нет, у нас гектары этих минных полей, понимаете?" - вспоминал в разговоре с телеканалом Welt военнослужащий ВСУ.

ВСУ просят больше техники

"Мы готовились, но россияне тоже готовились. Они понимают, что инженерное оборудование прямо сейчас решает ключевую проблему и меняет правила игры, поэтому они хотят сначала уничтожить его полностью. Я отправил еще одно письмо всем нашим партнерам, чтобы они сосредоточились на этом прямо сейчас", - рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. По словам высокопоставленного украинского чиновника, говорившего с WP на условиях анонимности, Киев получил менее 15 процентов от количества обещанной Западом техники для разминирования.

Кроме того, ВСУ поменяли тактику, сосредоточившись на изматывании ВС РФ артиллерией и ракетами дальнего радиуса действия. Главнокомандующий Валерий Залужный подчеркивает: Украине для успешного продвижения необходимо не только дополнительно оборудование для разминирования, но и истребители для поддержки наземных операций.

Чтобы техника для разминирования сработала эффективно, российские силы должны быть парализованы, указывает Мазур. "Западная доктрина достигла бы этого с помощью удара вглубь (позиций РФ. - Ред.), в основном с воздуха. Украина сейчас не имеет такой возможности", - заключает эксперт.