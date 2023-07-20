Россия нанесла удары по югу Украины: в Одессе и Николаеве прогремели взрывы

Был зафиксирован запуск сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс", выпущенных в направлении Одесской области, а также крылатых ракеты Н-22 с самолетов Ту-22М3, летевших в направлении Черного моря, сообщили в воздушные силы Украины.

В Одессе и Николаеве прогремели мощные взрывы.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в результате российского удара по центру Николаева загорелся трехэтажный жилой дом и гараж.

Он также сообщил о том, что пострадали 18 человек, половина из них - госпитализированы. "Всего пострадало 18 человек, из них госпитализированы, в том числе 5 детей, двух человек спасли из-под завалов", - написал он в Telegram.

Мэр Николаева Александр Синкевич сообщил, что пострадали не менее пяти многоэтажных жилых домов, в которых повреждены окна, двери, балконы и потолки, и 15 гаражей.

Глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил, что в центре города есть разрушения и возник пожар на площади 300 квадратных метров.

Пресс-атташе оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк сказала, что в результате ночного ракетного удара в Одессе разрушено административное здание и ранены четыре человека, а под Одессой разрушены некие склады.