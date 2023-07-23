Меладзе замечен в Юрмале, а гонорар Пугачевой - 500 тысяч евро?

Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса. Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!

Валерий Меладзе замечен в Юрмале?

На днях популярный исполнитель Валерий Меладзе был замечен в Юрмале. В Instagram можно найти фото и видео с артистом. Отмечается, что они сделаны на частном мероприятии, которое прошло 17 июля. Больше что-либо узнать было невозможно.

Ранее Лайма Вайкуле опровергла информацию о том, что Валерий Меладзе будет принимать участие в ее фестивале в этом году.

Пугачева согласна выступать за 500 тысяч евро?

Несколько дней назад в Сети появились слухи о том, что Алла Пугачева якобы собирается выступить перед публикой в рамках фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале. Заметим, что Вайкуле выразила надежду, что Примадонна с супругом каждый день будут гостями на ее фестивале.

Недавно желтая пресса сообщила, что Алла Борисовна якобы не отказывается от певческой карьеры полностью. Артистка согласна выступать за хороший гонорар. "Гонорар без перелета начинается от 500 тысяч евро. А если нужен перелет от ее места жительства до места частного мероприятия, тогда сумма должна еще подрасти. А живет она теперь в Израиле", - пишет Popcake.tv.

Напомним, ранее Максим Галкин был замечен в Юрмале, к тому же в августе у него намечены концерты в Латвии.

Алла Пугачева Фото: instagram/alla_orfey/