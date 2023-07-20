Фото ⟩ СМИ: В Литве родители похитили трех собственных детей

По информации литовских СМИ, 18 июня в 9:55 утра супруги Инга и Миндаугас Вильчинскасы самовольно забрали из детского центра Pastogė трех детей - 2018, 2016 и 2014 годов рождения.

Галерея: Похищенные дети и машина родителей

Родители, возможно, уехали на автомобиле Volkswagen.

Отец детей отказался от литовского гражданства, назвав себя "свободным живым человеком", и не хотел отправлять своих детей в школу. Детей у родителей забрали по решению суда около месяца назад.

Полиция Литвы в связи с этим делом обыскала и квартиру матери литовского активиста Антанаса Кандротаса-Целофанаса. Этот активист ранее обвинялся в организации погромов у Сейма Литвы.

Целофанас выразил поддержку отцу детей и на следующий день после инцидента заявил, что "он наверняка уже уехал из Литвы, гарантирую".

Затем активист обратился к своим последователям с просьбой помочь со сбором средств, необходимых, чтобы нанять адвоката для отца детей.