Фото ⟩ СМИ: В Литве родители похитили трех собственных детей

Во вторник, 18 июля, в Каунасе из детского центра опеки были похищены трое детей. Главные подозреваемые - родители детей, сообщает литовский портал 15min.lt.
По информации литовских СМИ, 18 июня в 9:55 утра супруги Инга и Миндаугас Вильчинскасы самовольно забрали из детского центра Pastogė трех детей - 2018, 2016 и 2014 годов рождения.
Галерея: Похищенные дети и машина родителей
Родители, возможно, уехали на автомобиле Volkswagen.
Отец детей отказался от литовского гражданства, назвав себя "свободным живым человеком", и не хотел отправлять своих детей в школу. Детей у родителей забрали по решению суда около месяца назад.
Полиция Литвы в связи с этим делом обыскала и квартиру матери литовского активиста Антанаса Кандротаса-Целофанаса. Этот активист ранее обвинялся в организации погромов у Сейма Литвы.
Целофанас выразил поддержку отцу детей и на следующий день после инцидента заявил, что "он наверняка уже уехал из Литвы, гарантирую".
Затем активист обратился к своим последователям с просьбой помочь со сбором средств, необходимых, чтобы нанять адвоката для отца детей.
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