Гобземс продолжает публично полоскать имя матери своих детей

Напомним, в конце июня Алдис Гобземс оскорбил мать своих детей Кристу за мошенничество и алкоголизм. В Facebook он заявил, что воспитывает детей один. Следует отметить, что эта запись была удалена.

Теперь скандальный экс-политик опубликовал новый пост, написав: "Пора матери Кристе Гобземе проявить "любовь" к Адриане и Акселю. Речь не обо мне, я бы очень хотел с тобой вообще не общаться, но я призываю в интересах детей, чтобы они могли поговорить с тобой в перерывах между пиршествами".