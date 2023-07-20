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Гобземс продолжает публично полоскать имя матери своих детей

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Алдис Гобземс
Алдис Гобземс Фото: Evija Trifanova/LETA

Бывший политик Алдис Гобземс опубликовал в социальных сетях новый пост, адресованный матери своих детей Кристе.

Напомним, в конце июня Алдис Гобземс оскорбил мать своих детей Кристу за мошенничество и алкоголизм. В Facebook он заявил, что воспитывает детей один. Следует отметить, что эта запись была удалена.

Теперь скандальный экс-политик опубликовал новый пост, написав: "Пора матери Кристе Гобземе проявить "любовь" к Адриане и Акселю. Речь не обо мне, я бы очень хотел с тобой вообще не общаться, но я призываю в интересах детей, чтобы они могли поговорить с тобой в перерывах между пиршествами".

Полную запись Гобзема можно найти в его профиле в Facebook.

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