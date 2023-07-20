"Вагнеровцы" возвращаются в ЦАР? Чем обеспокоена оппозиция

По многочисленным свидетельствам, опубликованным в СМИ, в ЦАР также действуют частные военные компании из России. В МИД РФ ранее неоднократно отказывались комментировать наличие в ЦАР российских наемников и ЧВК. После провалившегося мятежа Пригожина министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT заявил, что "несколько сотен" российских военнослужащих, которые задействованы в ЦАР в качестве инструкторов, продолжат свою работу там. Сообщения СМИ о "панике" в африканских странах после провалившегося мятежа ЧВК не соответствуют действительности, а правительства ЦАР и Мали сохранят свои связи с частной военной компанией, подчеркнул он тогда.

7 июля французская медиакомпания Rfi сообщила со ссылкой на несколько зарубежных источников передала, что некоторое количество "вагнеровцев" за предшествующие дни покинуло ЦАР. "Мы констатируем передвижение самолетов, некоторые позиции были оставлены. У меня нет списков по подразделениям, но мы видели списки взлетевших самолетов Ил-76", - подтвердил медиакомпании источник в одной из иностранных служб безопасности.

Между тем правительство в Банги эту информацию категорически опровергло. В ЦАР "Россия заключила субподряд с "Вагнером", и если Россия больше не согласна с Пригожиным, то она пришлет нам новый контингент", процитировало агентство AFP в этой связи Фиделя Гуанджика, специального советника президента ЦАР Фостена-Арканжи Туадеры.