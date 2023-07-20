Видео ⟩ На улице Лубанас водитель ехал по встречной полосе

Всего было опубликовано два видео, на которых видно, что автомобиль серебристого цвета едет по встречной полосе на улице Лубанас.

В этом месте всегда достаточно интенсивное движение, к тому же оно организовано по четырем полосам - две в сторону центра, две - за пределы Риги. Кроме того, по улице Лубанас двигаются множество грузовых автомобилей.

На видеозаписи видно, как автомобиль на мгновение вернулся на свою полосу, но не смог остаться на ней.

Судя по видеозаписи, есть вероятность, что водитель находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Портал TVNET связался с Государственной полицией, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.