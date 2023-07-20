Фото ⟩ Обстрел портов Украины российской армией: повреждено посольство Китая

В ночь на четверг, 20 июля, российские войска атаковали порты на юге Украины, нанеся ущерб инфраструктуре портов, сообщило оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В Одессе пострадали и другие объекты, повреждено здание Генконсульства Китая.
🇨🇳 As a result of Russia’s most recent attack, the building of the Consulate General of the People's Republic of China in Odesa was damaged. pic.twitter.com/EfclZoPod3— UNITED24.media (@United24media) July 20, 2023
Сообщается, что в Одессе погиб один человек и четверо получили ранения, в том числе один ребенок, еще один человек пострадал в Одесской области.
Ночью, 20 июля, Россия снова начала масштабный обстрел юга Украины беспилотниками и ракетами.
🇨🇳 As a result of Russia’s most recent attack, the building of the Consulate General of the People's Republic of China in Odesa was damaged. pic.twitter.com/EfclZoPod3— UNITED24.media (@United24media) July 20, 2023
Используя в ударе практически весь спектр своего ракетного потенциала, Россия нанесла удары по Одесскому и Николаевскому направлениям ракетами морского, воздушного и наземного базирования.
Украинские силы ПВО уничтожили все 12 беспилотников Shahed и две ракеты "Калибр" в Одесской области, а три ракеты "Искандер-К" были уничтожены в Николаевской области.
"К сожалению, не все ракеты удалось уничтожить, в частности ракеты моделей "Н-22" и "Оникс", которые сбить особенно сложно", - заявили в командовании ВСУ.
"Нанося удары по портам и портовой инфраструктуре, российские войска также наносят удары по объектам, не имеющим никакого отношения ни к армии, ни к портам", - говорится в сообщении.
"Они разрушили административное здание в центре Одессы, где взрывной волной были повреждены еще несколько домов, в том числе жилые. Пострадали четверо местных жителей, один из них ребенок. В ходе поисково-спасательных работ на развалинах обнаружен труп одного человека", - добавили в командовании ВСУ.
В Николаеве повреждены здания, один человек погиб, около 20 получили ранения.
Уже сообщалось, что в начале недели Россия вышла из так называемой зерновой сделки, которая давала возможность экспортировать украинскую сельхозпродукцию через Черное море. Россия также нанесла удары по портам, из которых экспортировалось зерно, в ночь на вторник и среду.
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