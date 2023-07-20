Фото ⟩ Обстрел портов Украины российской армией: повреждено посольство Китая

"К сожалению, не все ракеты удалось уничтожить, в частности ракеты моделей "Н-22" и "Оникс", которые сбить особенно сложно", - заявили в командовании ВСУ.

"Нанося удары по портам и портовой инфраструктуре, российские войска также наносят удары по объектам, не имеющим никакого отношения ни к армии, ни к портам", - говорится в сообщении.

"Они разрушили административное здание в центре Одессы, где взрывной волной были повреждены еще несколько домов, в том числе жилые. Пострадали четверо местных жителей, один из них ребенок. В ходе поисково-спасательных работ на развалинах обнаружен труп одного человека", - добавили в командовании ВСУ.

В Николаеве повреждены здания, один человек погиб, около 20 получили ранения.

Уже сообщалось, что в начале недели Россия вышла из так называемой зерновой сделки, которая давала возможность экспортировать украинскую сельхозпродукцию через Черное море. Россия также нанесла удары по портам, из которых экспортировалось зерно, в ночь на вторник и среду.