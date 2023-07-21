Видео ⟩ За занавесом: россияне преподносят Вильнюсский саммит как провальный для Украины

Вильнюсский саммит НАТО оказался неудачным, на нем президент Украины Владимир Зеленский получил основательную "оплеуху", а саммит в очередной раз доказал, что у западных стран отсутствуют объединяющие их общечеловеческие ценности - таковы были основные посылы российской пропаганды на прошлой неделе в связи со встречей лидеров стран НАТО в столице Литвы.
При этом кремлевские идеологи выразили сожаление и тревогу в сочетании с угрозами в духе "вы ответите за это" в связи с заявлением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что его страна не станет препятствовать членству Швеции в альянсе.
Российские пропагандисты пытались представить общественности саммит НАТО в Вильнюсе как провальный для Украины и малозначимый в целом, однако, вопреки этим утверждениям, повторили и заезженную песню о том, что альянс во главе с США полон решимости уничтожить Россию и ради достижения этой цели будет бороться "до последнего украинца".
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
В контексте саммита не обошлось и без очередных попыток дискредитировать президента США Джо Байдена, в чем россиянам помогли американские СМИ. Смакуя каждое слово, пропагандисты пересказывали опубликованную порталом aixos.com статью "Старый крикун: личная ярость Байдена", в которой говорилось о том, что вне публичного пространства и зоны внимания СМИ президент США в разговорах с подчиненными и коллегами бывает груб и не сдержан.
Таким образом русские представили еще одно "доказательство" того, что "Старик Джо" - страдающий слабоумием дед. Разумеется, не забыв напомнить и о наркоскандале с участием сына президента Хантера Байдена.
Забавным, если не жалким, было чередование в новостях сюжетов о происходящем на Западе. Сразу же за сообщением о саммите НАТО последовал репортаж американской телекомпании о трансгендерах, служащих в вооруженных силах США. Это должно было в очередной раз успокоить гомофобное российское общество, продемонстрировав, чем является НАТО на самом деле и насколько морально гнилая армия у США в отличие от "бравых" российских солдат.
Пропагандисты прикидываются дураками
Ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева процитировала слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что "все едины во мнении: самая неотложная задача сейчас - обеспечить доминирование Украины в Европе как суверенной независимой страны. Поэтому самое главное, что мы можем сделать, это продолжать предоставлять Украине оружие, боеприпасы, военную поддержку, потому что, если Украина как нация, как демократическая нация в Европе, не победит, не будет оснований для обсуждения гарантий безопасности или членства в НАТО". В интерпретации Скабеевой эти слова Столтенберга - "пощечина" президенту Украины Зеленскому, ведь он ждал приглашения на вступление в альянс.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Кроме того, в нескольких передачах пропагандисты демонстрировали фотографию с саммита, на которой президент Украины Зеленский стоит немного в стороне от глав государств НАТО. По мнению кремлевских идеологов, это свидетельство того, что Зеленский всем надоел, что лидеры западных стран его не уважают, не ценят и избегают. Такое избирательное изложение фактов не отражает действительности, а искажает ее.
Об этом же свидетельствует и тот факт, что в телепрограммах не прозвучало ни полслова в связи с другим заявлением Столтенберга, который сказал следующее: "На саммите мы примем важные решения, послав Украине четкий сигнал о том, что мы будем рядом с ней столько, сколько потребуется, и ожидаем, что союзники подтвердят свои обязательства по оказанию военной поддержки Украине, чтобы помочь ей в освобождении все более значительных территорий. Что касается вопроса о членстве Украины в НАТО, я ожидаю, что союзники направят четкий и позитивный сигнал о прогрессе Украины на пути к членству в альянсе."
Как утверждают основательно извратившие суть послания пропагандисты, заявление лидеров НАТО о том, что Украина сможет вступить в альянс только после окончания войны, означает, что на самом деле западные страны не интересуются судьбой Украины. Притворяясь дураками, кремлевские идеологи задавались риторическим вопросом, почему Украина до сих пор не принята в альянс. Разумеется, о том, что НАТО не принимает в члены страны, которые находятся в состоянии войны или имеют пограничные конфликты, сказано не было. Кроме того, "кремлины" делали вид, будто не понимают очевидного: такое решение НАТО объясняется тем, что альянс таким образом избегает боевых действий с Россией, ведь если бы Украина была принята в НАТО во время войны, то следовало бы применить пресловутую 5-ю статью, что означало бы прямое военное столкновение.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
В объяснениях причин, по которым НАТО пока не принимает Украину в альянс, еще дальше зашла пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова. Она заявила, будто это сделано потому, что страны Запада не хотят признавать границы Украины и хотят поделить эту страну на части. По словам Захаровой, в этом особенно заинтересована Польша, которая желает присвоить территории Западной Украины. Излишне говорить, что сама Польша никогда не выражала подобных намерений.
Весьма насмешливо обсуждали пропагандисты и достигнутые на саммите договоренности о новых поставках вооружений в Украину. Было объявлено, что запланированный объем поставок смехотворен и станет не более чем мелкой неприятностью для России. При этом пропагандист Маргарита Симоньян обвинила США в военных преступлениях в связи с их планами по поставке Украине кассетных бомб, сделав вид, будто ей неизвестно о том, что Россия применяет кассетные боеприпасы в Украине с начала войны. А министр обороны России Сергей Шойгу в своем сообщении скрупулезно подсчитал количество уничтоженных украинских солдат и единиц украинской военной техники, вообще не упомянув о российских потерях.
Что касается оценки Вильнюсского саммита НАТО Западом, то следует сказать, что высшие официальные лица стран Балтии оценили его итоги положительно. Западные СМИ, в свою очередь, более скептичны в своих оценках, главным образом в вопросе излишней предосторожности при составлении четкой схемы продвижения Украины в НАТО.
Так, например, The New York Times со ссылкой на заявление бывшего помощника генсека НАТО Камиля Гранда пишет, что на саммите "можно было сказать точнее, что нужно сделать Украине для того, чтобы после окончания конфликта стать государством-членом альянса". По мнению Гранда, необходимо было конкретизировать, чем должен заниматься новообразованный совет НАТО-Украина и какие задачи должен выполнять в связи с возможным вступлением Украины в альянс. Он считает, что государства-члены должны были уточнить, и что означает "окончание конфликта" - будь то полный мир, или длительное перемирие, или "стабильная зона контроля".
По заявлению, которое сделал в The New York Times старший советник базирующегося в Париже Международного института стратегических исследований Франсуа Хейсбур, само собой разумеется, что Украина не будет принята в альянс во время войны, но, по его мнению, определенный временной график все же нужно было обозначить, как и три основные конкретные цели, которых должна достичь Украина, чтобы соответствовать требованиям для получения статуса государства-члена.
Один из самых влиятельных международных политических аналитических центров "Chatham House" еще более резок в своих оценках. "Это была возможность похоронить воспоминания о саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, когда отсутствие ясности поощрило российский милитаризм. Однако саммит в Вильнюсе в очередной раз не дал четкого сигнала Кремлю о том, что вступление Украины в НАТО является не гипотетической возможностью, а новой осязаемой реальностью", - пишут исследователи аналитического центра.
От Арктики до зерна
Все сообщения пропагандистов в вязи с приемом Швеции в НАТО характеризовались сетованиями на "хитрого" Эрдогана, который теперь обещает прекратить чинить препятствия приему Швеции. Напомним, что до этого пропагандисты длительно сокрушались по поводу приема в альянс Финляндии. Бывший генерал и депутат Государственной думы РФ Андрей Гурулев заявил, что весь саммит НАТО был посвящен исключительно теме Арктики и Украина никому не интересна. Решения саммита говорят об обратном, и Арктика на саммите не обсуждалась. Однако, по мнению россиян, включить Финляндию и Швецию в альянс планируется только для того, чтобы усилить влияние и контроль НАТО в Арктике, которая, по мнению пропагандистов, является законной зоной российских интересов и принадлежит России.
Одержимость России анахроничным разделением мира на сферы интересов сверхдержав доказывается сетованиями различных политологов на то, что Запад хочет укрепиться в таких странах как Молдавия, Грузия и Сербия, являющихся зоной интересов России.
По мнению россиян, ни у Молдавии, ни у Грузии не может быть собственных суверенных желаний и интересов, а если они озвучиваются и противоречат установкам России, то лишь потому, что активно продвигаются иностранными спецслужбами, желающими совершить переворот в этих странах.
Несколько экспертов уже поспешили заявить, что в случае с Молдавией Россия не позволит игнорировать пожелания приднестровского населения.
Скабеева также рассказала, что Турция готовится построить в Украине завод боевых беспилотных самолетов Bayraktar, местонахождение которого Россия обязательно узнает и разбомбит завод. Пропагандисты также пригрозили, что размещенный в Украине завод по производству вооружений любой страны станет законной целью России.
Еще одной излюбленной темой пропагандистов является так называемая зерновая сделка, по которой Россия разрешила экспорт украинского зерна через Черное море и срок действия которой истек 17 июля. Президент России Владимир Путин уже заявил, что Россия больше не намерена продлевать сделку, если не будут приниматься во внимание ее интересы и условия, в частности, о снятии некоторых санкций. Путин упомянул, что одним из предварительных условий для продления зерновой сделки является подключение России к SWIFT и снятие санкций с банка "Роснефть".
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