Видео ⟩ За занавесом: россияне преподносят Вильнюсский саммит как провальный для Украины

Об этом же свидетельствует и тот факт, что в телепрограммах не прозвучало ни полслова в связи с другим заявлением Столтенберга, который сказал следующее: "На саммите мы примем важные решения, послав Украине четкий сигнал о том, что мы будем рядом с ней столько, сколько потребуется, и ожидаем, что союзники подтвердят свои обязательства по оказанию военной поддержки Украине, чтобы помочь ей в освобождении все более значительных территорий. Что касается вопроса о членстве Украины в НАТО, я ожидаю, что союзники направят четкий и позитивный сигнал о прогрессе Украины на пути к членству в альянсе."

Как утверждают основательно извратившие суть послания пропагандисты, заявление лидеров НАТО о том, что Украина сможет вступить в альянс только после окончания войны, означает, что на самом деле западные страны не интересуются судьбой Украины. Притворяясь дураками, кремлевские идеологи задавались риторическим вопросом, почему Украина до сих пор не принята в альянс. Разумеется, о том, что НАТО не принимает в члены страны, которые находятся в состоянии войны или имеют пограничные конфликты, сказано не было. Кроме того, "кремлины" делали вид, будто не понимают очевидного: такое решение НАТО объясняется тем, что альянс таким образом избегает боевых действий с Россией, ведь если бы Украина была принята в НАТО во время войны, то следовало бы применить пресловутую 5-ю статью, что означало бы прямое военное столкновение.