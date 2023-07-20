Британская разведка: блокада украинских портов создаст риски для ВМФ России

Однако в случае реализации операции по блокаде украинских портов ВМФ России столкнется с угрозой, исходящей от украинских беспилотных катеров и противокорабельных ракет берегового базирования, говорится в сообщении.

Отказ Москвы продлить зерновую сделку фактически аннулировал соглашение о безопасности, которое гарантировало безопасный проход для судов, перевозивших зерно из Украины, несмотря на войну.

Уже сообщалось, что четверга, 20 июля, Россия будет рассматривать суда в Черном море, следующие в Украину, как потенциальных перевозчиков военных грузов, сообщило в среду Минобороны России.

В ответ на эту угрозу, в четверг, 20 июля, Минобороны Украины заявило, что с 21 июля будет рассматривать все суда, следующие в акватории Черного моря в порты России и оккупированных территорий Украины, как перевозящие грузы военного назначения "со всеми сопутствующими рисками".

"С 00.00 21 июля 2023 все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной, как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками", - говорится в сообщении министерства обороны Украины.

Минобороны Украины отмечает, что это ответная мера на аналогичное заявление России по поводу украинских судов.