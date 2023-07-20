Киев: все суда, идущие в порты РФ, будут считаться потенциальными целями

В четверг, 20 июля, Минобороны Украины заявило, что с 21 июля будет рассматривать все суда, следующие в акватории Черного моря в порты России и оккупированных территорий Украины, как перевозящие грузы военного назначения "со всеми сопутствующими рисками". Об этом пишет Русская служба BBC.
"С 00.00 21 июля 2023 все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины,
могут рассматриваться Украиной, как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками", - говорится в сообщении министерства обороны Украины.
Минобороны Украины также заявило, что "судьба крейсера "Москва" доказывает, что Силы обороны Украины имеют необходимые средства для отпора российской агрессии на море".
Кроме того, в заявлении Минобороны Украины сказано, что судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальскиго пролива будет запрещено с 20 июля.
Минобороны Украины отмечает, что это ответная мера на аналогичное заявление России по поводу украинских судов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!