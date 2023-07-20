Киев: все суда, идущие в порты РФ, будут считаться потенциальными целями

"С 00.00 21 июля 2023 все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины,

могут рассматриваться Украиной, как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками", - говорится в сообщении министерства обороны Украины.

Минобороны Украины также заявило, что "судьба крейсера "Москва" доказывает, что Силы обороны Украины имеют необходимые средства для отпора российской агрессии на море".

Кроме того, в заявлении Минобороны Украины сказано, что судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальскиго пролива будет запрещено с 20 июля.

Минобороны Украины отмечает, что это ответная мера на аналогичное заявление России по поводу украинских судов.