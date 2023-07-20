Для Навального запросили 20 лет колонии по "экстремистскому делу"

Гособвинение запросило для Алексея Навального, отбывающего девятилетний срок по делу о мошенничестве, 20 лет колонии по еще одному делу — «экстремистскому». Сам Навальный заявлял, что ему может грозить 30 лет лишения свободы. Судебный процесс проходил в закрытом режиме на территории колонии.
О том, что оппозиционному политику запросили 20 лет колонии особого режима, сообщила «Команда Навального». Срок Навальному запрошен путем частичного сложения по совокупности с предыдущим наказанием. Приговор будет оглашен 4 августа.
Еще одному фигуранту этого дела — бывшему техническому директору YouTube-канала «Навальный LIVE» Даниэлю Холодному — прокурор запросил 10 лет колонии общего режима.
Соратники Навального опубликовали в YouTube последнее слово политика, которое зачитывают известные люди: актрисы Ольга Васильева и Ольга Троянова (в реестре «иноагентов»), актер Дмитрий Назаров, певица Монеточка (также в реестре «иноагентов»), рэпер Влади, режиссер Андрей Звягинцев и другие.
«Мне очень нравится формулировка нашего соотечественника, доктора филологических наук, профессора Лотмана. Выступая перед студентами, он однажды сказал: „Человек всегда находится в непредвиденной ситуации. И тут у него есть две ноги: совесть и интеллект“, — говорится в последнем слове Навального. — Не желая опираться на ногу совести, моя Россия сделала несколько больших прыжков, расталкивая всех вокруг, но потом поскользнулась и с грохотом, разрушая все вокруг, рухнула. И барахтается сейчас в луже то ли грязи, то ли крови, с переломанными костями, с нищим, ограбленным населением, а вокруг лежат десятки тысяч погибших в самой глупой и бессмысленной войне XXI века. Но рано или поздно, конечно, снова поднимется. И от нас зависит, на что она будет опираться в будущем».
«Я обвиняюсь в том, что разжигаю ненависть к представителям власти и спецслужб, судьям и членам партии „Единая Россия“, — сказано в речи оппозиционера. — Но нет, я не разжигаю ненависть. Я просто помню, что у человека есть две ноги — это совесть и интеллект. И когда вам надоест поскальзываться с этой властью, расшибая себе лоб и будущее, когда вы наконец поймете, что отказ от совести приведет к исчезновению интеллекта, тогда, может быть, вы встанете на те две ноги, на которых должен стоять человек, и мы вместе сможем приблизить прекрасную Россию будущего».
Согласно закону, в исправительных колониях особого режима отбывают наказание осужденные мужчины при особо опасном рецидиве преступлений, осужденные к пожизненному лишению свободы, а также осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы на определенный срок или пожизненным лишением свободы.
Сейчас Навальный отбывает наказание в колонии строгого режима во Владимирской области. Начальник этой ИК-6 и трое его заместителей в четверг попали под санкции ЕС.
Засекреченный процесс
Во вторник Навальный написал, что судебный процесс, который начался месяц назад и сразу же был закрыт для публики и журналистов, подходит к концу: «Остались только прения, последнее слово и приговор».
Оппозиционера судит Мосгорсуд на выездных заседаниях в колонии строгого режима во Владимирской области, где Навальный содержится. Всего, судя по карточке дела, в закрытом режиме прошло 16 выездных заседаний.
На первом же заседании, которое проходило 19 июня, Мосгорсуд засекретил процесс. Поступала лишь отрывочная информация о том, как он проходит.
В частности, политик благодарил свидетелей защиты, выступивших на суде по видеосвязи, – в том числе отбывающих свои сроки в колониях Илью Яшина и Владимира Кара-Мурзу (оба в реестре «иноагентов), а также свою соратницу из Уфы Лилию Чанышеву, осужденную в этом году по делу об организации «экстремистского сообщества».
Кроме того, Навальный публиковал в соцсетях некоторые доказательства обвинения. Среди них, например, был текст трека рэпера Моргенштерна «Навальный Леха» и справка об использовании криптокошелька, в названии которого содержалось оскорбление в адрес президента Владимира Путина.
Призывы, участие, создание, финансирование, вовлечение... Что еще?
По новому «экстремистскому делу» Навального обвиняют сразу по семи статьям УК РФ, самая тяжелая из которых — о создании экстремистского сообщества. «Экстремистским сообществом» власти России считают Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России экстремистской организацией и запрещен).
Помимо этого, оппозиционера обвиняют в призывах к экстремизму, участии в экстремистской деятельности, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма.
В апреле Навальный рассказал, что из дела о создании экстремистского сообщества выделено еще одно — о терроризме. По этому делу, как отмечал политик, его будет судить военный суд.
Как предполагал оппозиционер, ему грозит 30 лет по «экстремистскому делу», и, «видимо, пожизненное [заключение] по следующему».
Что такое «особый режим», который обвинение просит для Навального?
Колонии особого режима — учреждения с самыми суровыми условиями отсидки. Туда, согласно УК РФ, отправляют мужчин, осужденных к пожизненному лишению свободы или при «особо опасном рецидиве преступлений» — в случае Навального обвинение опирается на этот второй пункт.
В колониях особого режима есть три вида условий, в которых проходит заключение — облегченные, обычные и строгие. «Команда Навального» исходит из того, что политику сразу определят строгие условия. Они предусмотрены для двух категорий заключенных — либо это те, кто уже внутри колонии особого режима злостно нарушил порядок, либо осужденные, которые в период отбывания наказания совершили новые преступления.
Судя по всему, Навального отнесут ко второй категории. Как объяснил его соратник Иван Жданов (в реестре «иноагентов»), в «экстремистском» деле есть эпизоды, которые относятся ко времени, когда оппозиционер уже оказался за решеткой.
«Он [будет] осужден за то, что во время отбывания [наказания] руководил экстремистским сообществом», — предположил Жданов.
Вот что предусматривают строгие условия отбывания наказания в колонии общего режима:
◼️заключенные находятся в камерах (а не общежитиях, как на обычных и облегченных условиях).
◼️в месяц в тюремном магазине можно тратить лишь 6600 рублей на еду.
◼️в год можно получать только одну посылку или передачу и одну бандероль.
◼️заключенный может рассчитывать лишь на одно длительное и два краткосрочных свидания.
◼️в день положено лишь полтора часа прогулки (при хорошем поведении время могут увеличить до трех часов).
Попавшие в строгие условия остаются в них минимум на год. Чтобы вернуться в обычные условия, его надо провести без единого взыскания за нарушения порядка. Администрация колонии строго режима, где Навальный находится сейчас, выносит политику такие взыскания постоянно.
На вопрос о том, когда Навальный может оказаться в колонии особого режима, если ему действительно назначат такое наказание, Жданов ответил, что это может произойти «в любой момент после приговора». Формально в таких случаях ФСИН должна дожидаться апелляции и вступления приговора в силу.
Для Навального в таком случае это будет уже третья колония за последние несколько лет. После того, как суд по требованию ФСИН заменил политику условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, его этапировали в колонию общего режима №2 в Покрове Владимирской области. Затем в июне прошлого года, после вступления в силу приговора о «мошенничестве с донатами» и неуважении к суду (Навальный получил девять лет), оппозиционера отправили в колонию строгого режима в поселке Мелехово во Владимирской области.
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