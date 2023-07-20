Для Навального запросили 20 лет колонии по "экстремистскому делу"

«Мне очень нравится формулировка нашего соотечественника, доктора филологических наук, профессора Лотмана. Выступая перед студентами, он однажды сказал: „Человек всегда находится в непредвиденной ситуации. И тут у него есть две ноги: совесть и интеллект“, — говорится в последнем слове Навального. — Не желая опираться на ногу совести, моя Россия сделала несколько больших прыжков, расталкивая всех вокруг, но потом поскользнулась и с грохотом, разрушая все вокруг, рухнула. И барахтается сейчас в луже то ли грязи, то ли крови, с переломанными костями, с нищим, ограбленным населением, а вокруг лежат десятки тысяч погибших в самой глупой и бессмысленной войне XXI века. Но рано или поздно, конечно, снова поднимется. И от нас зависит, на что она будет опираться в будущем».