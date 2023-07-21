"Неудачный выбор слов". Сунак осудил выбор термина в заявлении саммита ЕС и Южной Америки

Любое предположение о том, что ЕС может признать претензии Аргентины на Фолклендские острова, "совершенно неприемлемо", заявили на Даунинг-стрит. В то же время в Лондоне приветствовали более поздние разъяснения Брюсселя о том, что страны-члены ЕС не изменили своей прежней позиции по вопросу о статусе архипелага.

В коммюнике саммита EU-CELAC (Сообщество латиноамериканских и карибских государств), опубликованном во вторник, 19 июля, среди прочего, говорится: "Что касается вопроса о суверенитете Мальвинских/Фолклендских островов, Европейский Союз принимает к сведению историческую позицию CELAC, основанную на необходимости диалога и уважении международного права, разрешении конфликтов мирным путем".

Сообщается, что британские дипломаты выразили недовольство этой формулировкой, которую президент Аргентины Альберто Фернандес уже, по-видимому, истолковал в Twitter как поддержку Брюсселем давних претензий Буэнос-Айреса на суверенитет над принадлежащими Британии Фолклендскими островами.

Архипелаг Фолклендских островов, которые аргентинцы называют Мальвинскими, находится под властью Великобритании с 1833 года, но Буэнос-Айрес считает, что англичане оккупировали аргентинскую территорию.

2 апреля 1982 года аргентинская военная хунта вторглась на Фолклендские острова. Для того, чтобы вернуть эту территорию, тогдашний премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер направила туда военно-морской флот. Вооруженный конфликт длился 74 дня и завершился 14 июня капитуляцией аргентинских войск. В Фолклендской войне погибли 649 аргентинских солдат и 255 британцев.

На референдуме, состоявшемся в 2013 году, почти 100% жителей Фолкленд проголосовали за то, чтобы архипелаг остался под властью Великобритании.