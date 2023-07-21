Завершается прием добровольцев на СГО. Возможно, людей придется добирать обязательным призывом

В рамках второго призыва в СГО планируется принять 120 новобранцев. К утру четверга подали заявку 197 претендентов, но примерно половина из них отсеялась из-за проблем со здоровьем или по другим личным причинам. Если во втором призыве не удастся набрать 120 пригодных к службе в армии добровольцев, недостающее число будет призвано в обязательном порядке.

Министерство обороны и NBS ранее продлили запись добровольцев на второй призыв до 21 июля.

В Центр рекрутирования и отбора NBS сообщили, что наибольшее количество заявлений о приеме на службу поступило незадолго до истечения срока подачи заявлений.

Как сообщалось, призывники обязательного отбора будут регистрироваться случайным образом путем присвоения каждому гражданину порядкового номера на соответствующей административной территории. Выбор будет сделан с помощью генератора случайных чисел, который выдаст определенное количество порядковых номеров. Все выбранные порядковые номера будут отсортированы в случайном порядке.

Также сообщалось, что одним из трех видов СГО является 11-месячная служба в NBS, на которую в 2024 году будут призваны 600 молодых людей: 120 человек в рамках январского призыва и 480 человек в рамках июльского призыва.

1 июля начали службу первые рядовые солдаты СГО - 254 гражданина Латвии, четверо из которых проживают за границей.