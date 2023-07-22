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От какой зависимости хотел бы избавиться Монатик?

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MONATIK
MONATIK Фото: Пресс-фото

Украинский певец Монатик (Дмитрий Монатик, Monatik) рассказал, от какой зависимости пытается избавиться уже много лет, пишет УНИАН. 

Монатик уже много лет пытается бросить курить. Артист признается, что из-за стресса в связи с войной он так пока и не смог этого сделать. Он считает, что это глупая привычка:

"Я зависим от никотина. Я пока не могу преодолеть желание покурить папиросу. Особенно во время всего того, что сейчас происходит в Украине".

Дмитрий переживает, что его дети могут начать курить, но он надеется, что они возьмут пример с некурящей мамы. 

Ранее латвийская знаменитость Лайма Вайкуле призналась, что однажды украинский певец Дима Монатик (Monatik) подарил ей свою вещь, купленную во Франции.

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