От какой зависимости хотел бы избавиться Монатик?

Монатик уже много лет пытается бросить курить. Артист признается, что из-за стресса в связи с войной он так пока и не смог этого сделать. Он считает, что это глупая привычка:

"Я зависим от никотина. Я пока не могу преодолеть желание покурить папиросу. Особенно во время всего того, что сейчас происходит в Украине".

Дмитрий переживает, что его дети могут начать курить, но он надеется, что они возьмут пример с некурящей мамы.

Ранее латвийская знаменитость Лайма Вайкуле призналась, что однажды украинский певец Дима Монатик (Monatik) подарил ей свою вещь, купленную во Франции.