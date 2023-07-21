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Young Folks LV приглашает на первый выездной фестиваль у моря

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Фото: Пресс-фото

С 24 по 26 июля пройдет первый выездной фестиваль Young Folks в красивейшем месте у моря, в кемпинге Veczemju Klintis.

На фестиваль съедутся все лидеры клубов и участники организации, поэтому, если вы давно думали о знакомстве с Young Folks, это будет идеальное время и место, чтобы познакомиться сразу со всеми.

Независимо от того, что вас интересует: разработка компьютерных игр, корейская культура, аниме, искусство, фотография или иное - у нас найдется что-то особенное для каждого.

Фестиваль YF - это не только возможность обучиться новому, но и познакомиться с новыми друзьями, вдохновиться на новые проекты и вернуться в Ригу с новыми идеями. Вместе мы создадим неповторимую атмосферу.

Предварительная регистрация обязательна по этой ссылке.

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