"Не уезжать и убегать, а создавать!". Young Folks LV запустил направление для взрослых

"Почему взрослые не верят, что все возможно - вот это для меня странно. Вы же взрослые, у вас есть все возможности!" - отметил глава молодежной организации Young Folks LV Александр Морозов. Так, в пятницу, 14 апреля, состоялось открытие нового сообщества для взрослых Forever Young.
Молодежная организация Young Folks LV существует с 2012 года - вот уже 11 лет. За это время многие ее участники уже успели вырасти и найти себя. Но они, как и родители детей, которые посещают мероприятия сообщества, все еще так же проявляют интерес к активностям организации.
В итоге по инициативе неравнодушных и родилось новое комьюнити под названием Forever Young, которое во многом совпадает с идеями и деятельностью Young Folks LV, но с одной оговоркой - это место для взрослых и родителей (25+). "11 лет опыта уже есть, чтобы можно было увидеть результат и довериться нам - попробуем вместе со взрослыми!" - говорит Александр Морозов.
Подробнее о Young Folks LV RUS TVNET писал тут:
Галерея: Открытие сообщества Forever Young в конференц-зале гостиницы Welton Riverside
"Не уезжать и убегать, а создавать!"
Своей целью Forever Young ставит полезное, приятное времяпровождение и возможность делиться навыками и опытом друг с другом. А если копнуть глубже, то у проекта еще более важное социальное значение - образование и просвещение латвийского общества, демонстрация примера подрастающим поколениям.
Морозов отмечает, что, по личным наблюдениям, в последнее время среди знакомых он нередко замечал посты в Facebook, в которых сообщалось о том, что кто-то покинул страну - по разным причинам, но тут же добавляет:
"Мы - это наш город! Мы взрослые, осознанные и сильные. И можно не уезжать и убегать, а создавать что-то для себя".
Двери Forever Young открыты для любого желающего, говорит и Олег Сеянс, сооснователь Forever Young, налоговый консультант и папа девочки-подростка. Он сам еще полгода назад не знал о такой организации, а сейчас является сооснователем нового сообщества Forever Young.
Встречи участников уже начались и будут проходить в Риге - на улице Сколас, 27-11, и на улице Бруниниеку, 16. Как рассказывают основатели, что-то из курсов и лекций уже запланировано, что-то - на уровне идей, но календарь на апрель уже "забит". То, что мероприятия уже начались, совсем не означает, что потенциальный участник мог что-то пропустить - ведь один из принципов сообщества - "каждое мероприятие начинается с нуля - никто никого не ждет, и никто никого не задерживает". А это означает, что можно не волноваться насчет того, что вы пропустили какую-то тему.
Стоимость членства составляет 20 евро в месяц. За эту сумму* участник сможет неограниченно посещать любые лекции и курсы сообщества из трех направлений:
- Обучение и развитие
Языковые курсы (например, практика разговорного английского), лекции по психологии и здоровью, воспитанию детей, кулинарные и винные курсы, информационные технологии, бизнес и финансы, проекты Erasmus+ (путешествия и обучение, полностью оплачиваемые Евросоюзом), искусство и культура, дискуссионные клубы и др.
- Развлечения, отдых и спорт
Походы, настольные игры, спортивные мероприятия, путешествия, музейные/киновечера, боулинг, пляжный отдых, клуб собачников, танцы и др.
- Деловые контакты
Бизнес-нетворкинг (установка контактов) и спонсорство (поддержка организации).
Каждый лектор работает на волонтерской основе, и им стать (начать рассказывать о своем любимом деле и делиться знаниями) может любой желающий. "Каждое мероприятие зависит от вас! Если вы хотите что-то организовать и реализовать, то вы можете в рамках нашего сообщества сделать это. Например, я буду проводить лекции по налогообложению, по изменениям в налоговом законодательстве. Кто-то будет рассказывать, как создать бизнес. А, возможно, кто-то может рассказать что-то про садоводство - как посадить туи? Просто у меня головная боль сейчас на участке, я не знаю там, как ухаживать за растениями!" - подмечает Сеянс.
Практическая информация
Как вступить
Вступить в клуб, заполнив анкету, и найти дополнительную информацию о сообществе можно ЗДЕСЬ.
Где посмотреть примерный календарь лекций?
Его можно найти на этой странице в Instagram в сохраненных сторис "Календарь".
Дополнительные контакты:
- Instagram: @forever.young.lv
- Email: info@youngfolks.lv
- Facebook: facebook.com/YoungFolksLv
Как еще поддержать организацию Young Folks LV:
- Young Folks LV
- Swedbank
- LV44HABA0551038525297
- PayPal: info@youngfolks.lv
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