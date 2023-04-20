"Не уезжать и убегать, а создавать!". Young Folks LV запустил направление для взрослых

Морозов отмечает, что, по личным наблюдениям, в последнее время среди знакомых он нередко замечал посты в Facebook, в которых сообщалось о том, что кто-то покинул страну - по разным причинам, но тут же добавляет:

"Мы - это наш город! Мы взрослые, осознанные и сильные. И можно не уезжать и убегать, а создавать что-то для себя".

Олег Сеянс Фото: Анастасия Пашкина

Двери Forever Young открыты для любого желающего, говорит и Олег Сеянс, сооснователь Forever Young, налоговый консультант и папа девочки-подростка. Он сам еще полгода назад не знал о такой организации, а сейчас является сооснователем нового сообщества Forever Young.

Встречи участников уже начались и будут проходить в Риге - на улице Сколас, 27-11, и на улице Бруниниеку, 16. Как рассказывают основатели, что-то из курсов и лекций уже запланировано, что-то - на уровне идей, но календарь на апрель уже "забит". То, что мероприятия уже начались, совсем не означает, что потенциальный участник мог что-то пропустить - ведь один из принципов сообщества - "каждое мероприятие начинается с нуля - никто никого не ждет, и никто никого не задерживает". А это означает, что можно не волноваться насчет того, что вы пропустили какую-то тему.