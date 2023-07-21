Украина национализирует активы Фридмана и Авена. Как это происходит?

Несмотря на это, банк сворачивал свои активы, а клиенты переходили в другие банки. С осени 2022 года украинские банкиры активно обсуждали, что Sense Bank готовится к возможному выведению с рынка. Называли даже кандидатуры будущего главы правления банка после национализации. Говорили, что банк возглавит Галина Пахачук, которая с 2016 года была главой национализированного ПриватБанка.

"Регулятивный капитал (показатель соответствия собственных средств банка к объему его активных операций — Би-би-си) Sense Bank за период с 1 апреля 2022 года по 1 июля 2023 года уменьшился на 50%, тогда как регулятивный капитал других системно важных банков увеличился на 29%", — сказал 20 июля на брифинге глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Sense Bank, тем не менее, сохранил свои позиции как системообразующий банк. Сейчас его доля в украинском банковском секторе составляет порядка 3%.

"Это хороший банк, достаточно агрессивный, с хорошими технологиями и удобными сервисами", — говорит финансовый аналитик Анатолий Дробязко.

Он объясняет, что при обычной процедуре национализации временный администратор (государственный управляющий, назначенный в банк) должен начать разбираться с кредитным портфелем. Через месяц можно будет судить о том, как кредитный портфель банка поменяется.