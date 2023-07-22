Глава ЦРУ допустил, что Путин cведет счеты с Пригожиным позже

"Что мы видим, так это запутанный танец Пригожина с Путиным. Я думаю, что Путин из тех, кто считает, что месть - это блюдо, которое подают холодным. Он попытается успокоить ситуацию, насколько это возможно. Я удивлюсь, если Пригожин избежит дельнейшего возмездия", - сказал Бернс.

По мнению директора ЦРУ, прежде чем свести с Пригожиным счеты, российский президент попытается выиграть время и отделить его от ЧВК "Вагнер", которая важна Кремлю из-за ее деятельности в Украине, странах Африки и Ближнего Востока.

США знали о подготовке мятежа

Директор ЦРУ подтвердил, что администрация США знала о планах Пригожина, добавив, что развитие событий было во многом предсказуемым на фоне критики владельца ЧВК в адрес министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

По мнению Уильяма Бернса, на протяжении большей части из 36 часов восстания российские службы безопасности, военные и лица, принимающие решения, "казалось, плывут по течению". "Многие наблюдавшие за этим россияне, привыкшие к образу Путина как арбитра порядка, задавались вопросом "Король гол?" или, по крайней мере, "Почему он так долго одевается?" - предположил Бернс.