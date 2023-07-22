США: Украина эффективно применяет кассетные боеприпасы

Украина уже применяет поставленные ей США кассетные боеприпасы в оборонительной борьбе против российской агрессии. "Они применяют их соразмерно и эффективно, и применение кассетных боеприпасов уже сказывается на российской обороне и наступательных маневрах", - заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби вечером в четверг, 20 июля, в Вашингтоне. За деталями он призвал обращаться к украинцам.

На прошлой неделе министерство обороны США подтвердило, что обещанные Вашингтоном Киеву кассетные бомбы уже прибыли в Украину.

Кассетные бомбы

Кассетные боеприпасы - это ракеты или бомбы, взрывающиеся над целью и разбрасывающие большое количество содержащихся в них боеприпасов меньшего размера. Применение этого оружия вызывает большие споры, поскольку многие из более мелких бомб не взрываются и лежат на земле в качестве мин, представляя угрозу для гражданского населения. Более ста стран, включая Германию, запретили кассетные боеприпасы. США, Россия и Украина не присоединились к этому международному соглашению.