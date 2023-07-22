"Манделы из Игорька не получится". Как Игорь Стрелков поддерживал войну, критиковал Путина и попал в тюрьму

Пострадавшие в результате этого протеста стены офиса Гордона — лучшее доказательство того, что со Стрелковым в Украине «не все так однозначно». Вот и сейчас, после начала большой войны, он вряд ли мог бы считаться главным российским ньюсмейкером в украинском информационном поле, цитировать его в традиционных СМИ считалось явным моветоном.

Тем не менее, свой круг почитателей у бывшего министра обороны самопровозглашенной ДНР явно был. В телеграме довольно популярны ролики, в которых Стрелков с характерными интонациями подробно рассказывает о том, как у российской армии все плохо с боевым духом, материальным обеспечением и решениями на поле боя. И как обрушится российское государство, если «Фанерный маршал» и «Верховный Некомандующий» будут продолжать в том же духе.

Кто-то даже сравнивал его с Алексеем Арестовичем: мол, оба своими проповедями поднимают моральный дух украинцев во время войны, которую против них развязала Россия, но есть нюанс. Нюанс в том, что Стрелков критикует российскую военную и политическую верхушку не за развязывание захватнической войны в центре Европы. Ему не нравится то, что российская армия уничтожает украинцев недостаточно эффективно.

Подсознательное стремление поддерживать Стрелкова в его уничижающих оценках в адрес собственного государства — а я знаю украинцев, которые этим грешили, — означает болеть за то, чтобы война против Украины была еще более кровавой, чем сейчас.