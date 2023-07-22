В субботу ожидаются дожди и грозы

Местами на юге Латвии осадки ожидаются уже утром в субботу, 22 июля, а во второй половине дня и вечером дожди пойдут во многих других районах страны, прогнозируют синоптики.
Начиная с юга над территорией Латвии начнет собираться облачность.
В отдельных местах ожидаются сильные дожди и грозы.
Ветер будет преимущественно слабым, южного направления, но под влиянием дождя сменит его на переменное, во время грозы возможны более сильные порывы ветра.
Максимальная температура воздуха составит +17...+22 градуса.
В Риге в субботу небо будет затянуто облаками, и, начиная с полудня, возможен дождь, а также гроза. Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного. Воздух прогреется до +20 градусов.
Галерея: Дождь в Риге
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