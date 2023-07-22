В субботу ожидаются дожди и грозы

Начиная с юга над территорией Латвии начнет собираться облачность.

В отдельных местах ожидаются сильные дожди и грозы.

Ветер будет преимущественно слабым, южного направления, но под влиянием дождя сменит его на переменное, во время грозы возможны более сильные порывы ветра.

Максимальная температура воздуха составит +17...+22 градуса.

В Риге в субботу небо будет затянуто облаками, и, начиная с полудня, возможен дождь, а также гроза. Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного. Воздух прогреется до +20 градусов.

Галерея: Дождь в Риге