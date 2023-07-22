Саакашвили в интервью DW: "Я чувствую себя в опасности"

- Если бы Украина и Грузия в 2008 году получили планы действий по членству в НАТО, удалось бы избежать войн, которые Россия начала против Грузии в 2008 году, потом против Украины - в 2014-м?

- Если бы мы получили ПДЧ в Бухаресте, не было бы войны. Машина войны была запущена сразу после отказа в предоставлении ПДЧ.

- На недавнем саммите НАТО в Вильнюсе снова не прозвучало четкого и однозначного приглашения Украины в НАТО. Вы разочарованы результатом саммита?

- Я считаю Вильнюсский саммит и устранение пункта ПДЧ также гарантией безопасности и большим достижением Зеленского и украинской дипломатии.

- В отличие от Украины, евроатлантические стремления Грузии, кажется, уже совсем не в повестке дня. Вы до сих пор верите в то, что Грузия когда-нибудь станет членом НАТО?

- Грузия будет в НАТО сразу, как только мы устраним пророссийское правительство, и российский олигарх потеряет власть.

- Как, по-вашему, будет выглядеть победа Украины над Россией?

- Победа Украины - это выход на границы 1991 года и смена режима в Москве. Путин сейчас очень расшатан и любая победа Украины на фронте - именно выход к морю или возвращение Бахмута - ускорит его конец. Кстати, мне нравится недипломатический стиль Владимира Зеленского. В 2008 году тогдашний президент США Джордж Буш лично просил меня убедить в то время президента Украины Виктора Ющенко положительно отозваться на решение Бухареста. Мы это сделали, но это не помогло. Владимир Зеленский, Андрей Ермак и Дмитрий Кулеба создали новую школу дипломатии для мира, и она демонстрирует свою эффективность. В мире не осталось настоящих лидеров, и Зеленский реально стал лидером свободного мира - этим нельзя не гордиться.

- Что вы хотите сказать украинскому и грузинскому народу?