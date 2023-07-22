Путин обвинил Польшу в желании "захватить земли". Варшава вызвала посла РФ

Путин во время встречи с членами Совета безопасности России в пятницу, 21 июля, заявил, что Польша планирует оккупировать часть украинской территории, а также нацелена на белорусские земли.

"Вероятно, они рассчитывают под "натовским зонтиком" сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт в Украине, чтобы затем оторвать себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории", - заявил президент России.

"Хочу напомнить о том, чем закончилась для Польши такая агрессивная политика. Закончилась она трагедией 1939 года, когда Польшу западные союзники бросили на растерзание немецкой военной машине и она фактически потеряла свою независимость и суверенитет, которые восстановила в огромной степени благодаря СССР", - добавил Путин.

Он также сказал, что "благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе" и заявил, что это был "подарок Сталина полякам".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий напомни, что Сталин был военным преступником.

"Сталин был военным преступником, виновным в смерти сотен тысяч поляков. Историческая правда не подлежит дискуссии", - сказал Моравецкий.

Российские чиновники и СМИ, не приводя доказательств, довольно часто заявляют о стремлении Польши присоединить какую-то часть Украины. В Варшаве эти слова называют ложью, пишет Русская служба BBC.