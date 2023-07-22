Видео ⟩ Жители поселка жалуются на неприятный запах

Оскар рассказал, что невыносимый запах стоит в поселке с начала 1950-х годов. Он подозревает, что в этом виновато местное мясоперерабатывающее предприятие Nākotne.

В 2015 году для решения ситуации было собрано около 300 подписей местных жителей, но ничего не изменилось. Больше всего недовольны клиенты местной заправки, где запах чувствуется больше всего.

Другие жители, однако, объясняют, что причиной запаха являются очистные сооружения многоквартирных домов в поселке.

Государственная служба окружающей среды (VVD) регулярно отслеживает ситуацию. Хотя жители описывают,

что неприятный аромат настолько силен, что даже текут слезы, в службе констатируют, что интенсивность запаха достигла всего двух единиц, а допустимо до пяти единиц.

Представитель VVD объясняет, что к муниципалитету было применено несколько штрафов, потому что необходимо заменить отработавшие свой срок очистные сооружения.

Представитель Елгавского края, заявляет, что они уже приступили к решению проблемы. Но представитель муниципалитета поясняет, что мясоперерабатывающее предприятие Nākotne также должно взять на себя ответственность, поскольку их сточные воды попадают в муниципальные очистные сооружения.

В муниципалитете говорят, что, скорее всего, в следующем году поселок избавится от запаха.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu