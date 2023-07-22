Латвия - среди лидеров ЕС по скорости рассмотрения дел в первой судебной инстанции

В этой оценке Латвия уступают только Эстонии и Дании.

Средняя скорость рассмотрения в суде первой инстанции спорных гражданских и хозяйственных дел в Латвии составляет 220 дней, что является 11-м показателем в ЕС. При этом по рассмотрению дел соответствующих категорий во всех трех судебных инстанциях Латвия занимает седьмое место среди стран ЕС.

При отдельной оценке сроков рассмотрения административных дел в первой судебной инстанции Латвия занимает девятое место в ЕС, а при оценке срока рассмотрения во всех трех судебных инстанциях Латвия находится на третьем месте.

Дела, связанные с предотвращением коррупции, в Латвии рассматриваются в первой инстанции примерно за 200 дней, что ставит Латвию на восьмое место среди стран ЕС. В Словении сроки рассмотрения дел этой категории значительно больше - около 800 дней.

По параметру общего уровня загруженности судов в отчете указано, что в 2021 году по сравнению с 2020 годом количество дел, поступивших в суды Латвии, несколько сократилось. С точки зрения количества гражданских и хозяйственных дел относительно численности населения населения в Латвии можно отметить средне-низкий уровень судебной активности. С другой стороны, по количеству поступающих административных дел Латвия занимает третье место в Европе.

В докладе сравнивается скорость работы судов или других ответственных учреждений при рассмотрении дел отдельных категорий. По большинству указанных категорий Латвия входит в число стран с лучшими показателями среди стран ЕС.